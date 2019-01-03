شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدمة طفلة ريكى مارتن.. كيف أنجب الفنان العالمى وصديقه السورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إعلان النجم العالمى ريكى مارتن أنه أصبح أبا مع صديقه الرسام سورى الأصل جوان يوسف لفتاة حملت اسم "لوسيا مارتن يوسف"، جدلا كبيرًا على مختلف منصات السوشيال ميديا، حيث نشر مارتن صورة للطفلة وعلق عليها: "يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا آباء لفتاة جميلة سميناها لوسيا مارتن يوسف" .

"طب ازاى ده حصل"؟! كان ذلك هو التعليق الأكثر انتشارا على تدوينة مارتن، حيث تساءل الكثير حول مدى إمكانية حدوث الحمل والولادة فى زواج مثليى الجنس.. من خلال هذا التقرير سنتعرف على طريقة الحمل والإنجاب التي اتبعها مارتن حتى يستطيع أن ينجب من رجل مثله.

تجارة الأرحام

الأم البديلة، أو تجارة الأرحام هى الوسيلة الوحيدة التى يلجأ لها مثليو الجنس للإنجاب، وهو ما لجأ له مارتن فى إنجاب طفليه التوأم فى المرة الأولى.

وفى تقرير نشرته مجلة people فإن مارتن الذى أنجب طفليه التوأمين من خلال تأجير الأرحام أكد منذ فترة أن لديه نية لتكرار التجربة مرة أخرى بالاعتماد على تأجير الأرحام لإنجاب طفل آخر، قائلا إنه يسعى المرة المقبلة لأن تكون فتاة .

وأضاف مارتن: من الجيد أن الطريقة التى نلجأ إليها فى الإنجاب تساعدنا على تحديد نوع الجنين ولذلك فإن الفتيات قادمات لا محالة".

ليست المرة الأولى

وفى في عام 2008 ، تحدث مارتن إلى PEOPLE عن قراره أن يكون له أبناؤه عن طريق تأجير الأرحام. وقال: "كان التبني خيارًا واحدًا ، ولكنه معقد ويمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً"، مضيفا: " تأجير الأرحام خيار مثير وسريع.. سوف أقفز إلى هذا دون خوف".

ونشر حينها تقريرا للتكهن بالأم البديلة التى لجأ إليها مارتن لإنجاب طفلته الجديدة، حيث كذب الموقع ما أثير حول كونها ابنة عمه.

وأضاف التقرير أنه رغم أن اسم المرأة لم يُفرج عنه، إلا أن بعض المصادر اكدت أنها نفس الأم التى لجأ إليها فى ولادة التوأمين، تعمل لحساب وكالة ترتبط بالأمهات والآباء البدلاء أو بالعمل فى تأجير الأرحام .

وأوضح التقرير أن طفلى ريكى مارتن التوأمين اللذين أنجبتهما هذه السيدة كانا التجربة الثالثة لها حيث قامت بتأجير رحمها مرتين فيما قبل .

وتابع التقرير: "مع ذلك ، لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن الأم البيولوجية للتوائم؟ وما إذا تم استخدام بويضات مركب أم بويضة أخرى؟ وهل قدمت خدماتها إلى مشاهير آخرين؟

وقالت المصادر فى التقرير إن ريكى مارتن التقى بالأم البديلة مرتين فقط ودفع مارتن كل التكاليف الخاصة بولادة الطفلة وانتهى من الترتيبات الخاصة بالولادة وكان معها فى سان دييجو وقت وضع المولود .



طفلة ريكى مارتن

كيف يتم تأجير الأرحام ؟

موقع "SURROGATE" قال إن تأجير الأرحام يتم من خلاله تكوين الأجنة عن طريق الإخصاب أو التلقيح الصناعى ، حيث يتم تلقيح البويضة من الأم البديلة مع الحيوان المنوى ، وبعد إتمام عملية التخصيب يعود الجنين لرحم الأم البديلة مرة أخرى لإتمام شهور الحمل .

وأشار موقع إلى أنه فى تأجير الأرحام لا يرتبط الطفل بيولوجيا بالأم البديلة، وإنما يكون ارتباطه الوراثى بالأب .

وفى الولايات المتحدة الأمريكية تعد عملية تأجير الأرحام عملية قانونية لها قواعدها فى بعض الولايات ، ويوجد وكالات متخصصة فى عمليات تأجير الأرحام .

ويتم فى هذه الوكالات توقيع العقود الخاصة بعمليات تأجير الأرحام ، وبمجرد موافقة الأطراف وتوقيع العقود ، تتم عملية تخصيب الأجنة فى عيادات الخصوبة التابعة للوكالة ، ونقل الأجنة لرحم الأم البديلة .

ما هى الحالات التى يتم خلالها تأجير الأرحام ؟

وتتم عملية تأجير الأرحام فى حالات مختلفة، سواء كان التبرع بالبويضة أو الحيوان المنوى :

ـ أحيانا يكون الوالدان طبيعيين وليس مثليى الجنس ولكن ليس لديهم القدرة على الإنجاب، وفى هذه الحالة يتم أخذ بويضة من الزوجة وحيوان منوى من الزوج ، ويتم تلقيحهم وتخصيب الجنين فى رحم بديل ، وفي هذه الحالة يكون كلا الوالدين المقصودين مرتبطين جينياً بطفلهما.

ـ الحالة الثانية ، هو تبرع الأب بالحيوانات المنوية لتلقيحها بالبويضة ، وتخصيب الجنين وفى هذه الحالة يكون الأب مرتبطا وراثيا بالطفل .

ـ الحالة الثالثة أن يتم تخصيب الجنين من حيوان منوى وبويضة ليس لها علاقة بالوالدين ، ويتم تخصيب جنين كامل ووضعه فى رحم الأم البديلة ، وفى هذه الحالة لا يكون أي من الوالدين المقصودين مرتبطين جينياً بالطفل.