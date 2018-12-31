انت الان تتابع موضوع متى يظهر مرض الايدز بتحليل الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يدمر الخلايا في جهاز المناعة ويضعف قدرتك على مكافحة العدوى اليومية والأمراض ، ولا يوجد حاليا علاج لـ فيروس نقص المناعة البشرية ، ولكن هناك علاجات فعالة جدا تمكن معظم المصابين بالفيروس من أن يعيشوا حياة طويلة وصحية .

أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

يعاني معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أعراض شبيهه بـ الإنفلونزا تحدث بعد 2-6 أسابيع من الإصابة ، بعد هذا ، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض لعدة سنوات ، ويقدر أن 80٪ من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة يعانون من هذا المرض الشبيه بالإنفلونزا ، والأعراض الأكثر شيوعًا هي : درجة الحرارة المرتفعة (الحمى) ، إلتهاب الحلق ، طفح الجسم .

يمكن أن يعاني المصاب من أعراض أخرى كالتعب ، وألم المفاصل ، وألم عضلي ، وتورم الغدد ، وتستمر الأعراض عادةً من أسبوع إلى أسبوعين ، ولكنها قد تكون أطول ، إنها علامة على أن نظام المناعة الخاص بك يكافح ضد الفيروس ، لكن وجود هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ، تذكر أنها عادة ما تحدث بسبب ظروف غير فيروس نقص المناعة البشرية .

إذا كان لديك العديد من هذه الأعراض وتعتقد أنك قد تعرضت لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في غضون الأسابيع القليلة الماضية ، يجب أن تقوم باختبار فيروس نقص المناعة البشرية ، ويجب العلم أنه بعد اختفاء الأعراض الأولية ، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض أخرى لسنوات عديدة ، وخلال هذا الوقت ، يستمر الفيروس في النشاط ويسبب تلفًا تدريجيًا في جهاز المناعة .

يمكن أن تختلف هذه العملية من شخص لآخر ، ولكن قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات ، وخلالها ستشعر وتبدو بصحة جيدة ، ولكن بمجرد أن يتضرر جهاز المناعة بشدة ، يمكن أن تشمل الأعراض على : فقدان الوزن ، والإسهال المزمن ، والتعرق الليلي ، ومشاكل بشرة ، والاتهابات متكررة ، وأمراض خطيرة تهدد الحياة .

تحليل فيروس الإيدز

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ، فيرجى البحث عن مكان لإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ، قد يكون من المناسب لك بدء العلاج فورًا ، وسيساعدك الطبيب على تقييم المخاطر الخاصة بك وتحديد الوقت المناسب ونوع الاختبار الذي يجب الخضوع له ، ويسمى الوقت الذي يستغرقه الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لإظهار نتيجة اختبار إيجابية بـ “فترة النافذة” .

هناك أنواع مختلفة من اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية ، وكل نوع له فترة نافذة مختلفة ، اطلب من منظمة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المحلي أو مقدم الرعاية الطبية المحلي نوع الاختبار الذي تقدمه حيث سيتمكنون من إعطائك المزيد من المعلومات حول المدة التي قد يستغرقها شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لظهور نتيجة ايجابية .

متى يظهر الفيروس بتحليل الدم

كما ذكرنا توجد فترة في مرض الإيدز معروفة باسم ” الفترة المفتوحة ” أو ” فترة النافذة ” وهي تلك الفترة التي يكون فيها تحليل الدم سلبيًا بالنسبة للأجسام المضادة للفيروس ، وقد تستمر هذه الفترة لمدة شهر كامل ، ففي أغلب الأحيان تبدأ الأجسام المضادة للفيروس بالظهور بعد مرور 30 يوم من الإصابة .

كذلك هناك عدد كبير من الأشخاص تصل نسبتهم إلى 97% من المصابين الذين تظهر لديهم تلك الأجسام المضادة خلال 3 أشهر ، وفي بعض الحالات النادرة يمكن أن تظهر الأجسام بنهاية الستة أشهر من الإصابة .

لذلك من الضروري أن يتم تكرار عمل التحليل بعد مرور 6 أشهر من الممارسة بالرغم من أنه شئ نادر مع التحاليل الحديثة أن يتم ظهور تلك الأجسام بعد 6 أشهر ، وليس بعد مرور أول شهر أو ثلاثة أشهر .

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإيدز

1- الرجال الذين يمارسون الجنس غير الآمن مع الرجال ، وخاصةً الذين ينخرطون في الجنس باستخدام أدوية ومخدرات غير شرعية .

2- الأشخاص المصابين بعدوى أخرى ناتجة عن الاتصال الجنسي .

3- النساء اللواتي يمارسن الجنس غير الآمن مع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال .

4- الأشخاص الذين يمارسون الجنس بدون حماية مع شخص عاش أو سافر في أفريقيا .

5- الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن ويشتركون في المعدات ، والأشخاص الذين مارسوا الجنس غير الآمن مع شخص قام بحقن المخدرات بالاشتراك مع آخرين .

6- الأشخاص الذين حصلوا على نقل الدم أثناء وجودهم في أفريقيا أو أوروبا الشرقية أو دول الاتحاد السوفيتي السابق أو آسيا أو أمريكا الوسطى والجنوبية .