رجل يقتل زوجته بسبب "قرص فياغرا" في البدرشين

بعد مرور 8 أشهر على جريمة قتل ربة منزل على يد زوجها، يمثل الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد لزوجته داخل شقته في منطقة البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

وذكرت التحقيقات، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، أن المتهم شنق زوجته عقب رفضها معاشرته، وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم اعترف وقال إنه تناول "قرص فياجرا"، استعدادًا لعلاقة جنسية مع زوجته وعندما رفضت تعدى عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وادعى انتحارها.

وجاءت التفاصيل في ملف القضية التي تنظر أمام جنايات الجيزة، كالتالي:

- جثة في مستشفى الحوامدية:

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بداية في منتصف شهر إبريل/ نيسان الماضي، بعدما تلقى رئيس مباحث البدرشين إخطارًا من مستشفى الحوامدية بوصول ربة منزل تدعى "ابتسام" 25 عام، جثة هامدة وأن زوجها يؤكّد أنها انتحرت شنقًا.

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وبمجرد الانتهاء من بلاغ المستشفى، تم إخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل الإخطار، وعلى الفور أمر بسرعة الانتقال لفحص البلاغ، وانتقل العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، وبصحبته رئيس مباحث البدرشين، وناظرت القوات جثة المجني عليها وتبين وجود كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد وجرح في الرقبة.

وناقشت القوات الزوج الذي أكّد أنه ذهب إلى شراء وجبة الإفطار، وعقب عودته إلى المنزل اكتشف قيام زوجته بشنق نفسها بـ"إيشارب" معلق بسقف غرفة نومها، فقام بنقلها إلى المستشفى أملًا في إنقاذها.

وأبلغ اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بما جاء على لسان الزوج ومناظرة جثة الزوجة، وعلى الفور انتقل بصحبة فريق من المباحث إلى منزل الزوج لمعاينته ومطابقة روايته بإصابة الضحية.

وأسفرت المعاينة التي أجراها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مسرح الجريمة عبارة عن منزل ريفي مكون من طابقين، وعثر على "إيشارب" معلق في سقف غرفة النوم، ولم تتطابق رواية الزوج بإصابة المجني عليها، وتبين أن الضحية قتلت بسبب التعدي عليها بالضرب المبرح الذي أودى بحياتها، والواقعة لم تكن انتحارًا.

وأعاد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث استجواب الزوج مرة أخرى، وتمت مواجهته بتقرير المستشفى الذي أكّد أن الضحية لم تشنق نفسها وإنها قتلت، وبحسب ما جاء في المحضر، الزوج اعترف بارتكابه للواقعة، قائلًا، "أنا كنت بحبها من 5 سنين ورحت علشان أتقدم ليها وأهلها رفضوا، بس هي هربت وجت ليا منطقة الشوبك الغربي وأتجوزنا، وكانت الدنيا كويسة معانا إحنا الاثنين، وخلفنا عيل عنده 4 سنين، بس يوم الواقعة بصراحة كنت واخد قرص فياغرا، وكانت عايز أنام معاها هي مرضيتش، فضلت أضرب فيها لحد ما ماتت، كنت بحبها".

وتابع المتهم اعترافاته في محضر الشرطة، "بعد ما قتلتها، فكرت اتخلص من الجثة، عملت مشنقة بإيشارب علشان أقول إنها انتحرت، وخدتها ورحت على المستشفى، بس آثار الضرب كانت ظاهر فيها، نصيبها كده كانت حبيبتي".

- الزوج أمام "الجنايات":

عقب الانتهاء من مناقشة الزوج في الاتهامات المنسوبة إليه بقتل زوجته، تم تحرر محضرًا بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم بعدما سجلت الاعترافات بالصوت والصورة في أثناء تمثيل الجريمة.

وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وبعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، وتحريات المباحث النهائية بشان الواقعة، تم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وتم تحديد جلست للمتهم للمحاكمة، خلال الأيام المقبلة أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

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