انت الان تتابع موضوع احذر تناول الاسبرين مع هذا الادوية و الاطعمة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الأسبرين هو دواء يستخدم لـ علاج الحمى و الألم و الالتهابات في الجسم ، و هذا الدواء له العديد من التأثيرات ان لم يتم استخدامه جيدا ، كما انه يمنع الجلطات الدموية و السكتة الدماغية و ألم الصدر و النوبة القلبية لدى بعض الأشخاص.

تناول الأسبيرين

– الاسبرين يأتي بوصفة طبية ، و يتواجد في مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية ، و يوجد أيضا كمادة في العديد من المنتجات المركبة ، حيث نجد الأسبرين هو في مجموعة من الأدوية تسمى الساليسيلات ، و التي تعمل على وقف إنتاج البروستاغلاندين ، المواد الموجودة في الجسم والتي تسبب الالتهاب.

– هناك بعض الأدلة على أن الأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، و خاصة سرطان القولون و المستقيم ، كما يستخدم الأسبرين في بعض الأحيان لعلاج الحمى الروماتيزمية (وهي حالة يمكن أن تتطور بعد التهاب الحلق) و مرض كاواساكي (و هو مرض يمكن أن يسبب مشاكل في القلب عند الأطفال).

تحذيرات عند تناول الأسبرين

قبل تناول الأسبرين ، أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت من قبل من الاصابة ببعض الحالات المرضية مثل :

– الربو.

– سيلان الأنف.

– الزوائد الأنفية (نمو في بطانة الأنف).

– حرقة متكررة أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة.

– قرحة المعدة.

– فقر دم.

– نقرس.

– داء السكري.

– أمراض الكبد أو الكلى.

– الهيموفيليا (اضطراب النزيف) أو أي شروط نزيف أخرى.

– و يجب عليك أن تسأل طبيبك قبل تناول الأسبرين لطفل أو مراهق ، و يمكن أن يسبب الدواء حالة خطيرة و مميتة في بعض الأحيان تعرف باسم متلازمة راي.

– اخبر طبيبك أنك تتناول الأسبرين قبل إجراء أي نوع من الجراحة ، بما في ذلك إجراءات الأسنان ، أيضا أخبر مقدم الرعاية الصحية أنك تأخذ هذا الدواء قبل القيام بأي نوع من التحاليل في المختبر ، حيث قد يتداخل الأسبرين مع النتائج.

– يجب ألا تتناول الأسبرين لعلاج الألم لمدة تزيد عن 10 أيام أو لعلاج الحمى التي تدوم أكثر من ثلاثة أيام ، لأن هذا قد يشير إلى حالة أكثر خطورة.

ادوية تتداخل من الأسبرين

– إذا كنت تتناول الأسبرين بانتظام لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية ، فيجب ألا تتناول الإيبوبروفين (أدفيل ، موترين) أو غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ( مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، مثل النابروكسين أو ديكلوفيناك ) لعلاج الألم دون التحدث إلى طبيب ، و ذلك لأن الأسبرين قد يسبب نزيف معوي و قرح ، و قد يعاني البالغين الأكبر سنا من هذا التأثير الجانبي.

– تجنب تناوله مع أسيتازولاميد (دياموكس) ، الإنزيم (ACE) مثبطات المحول للأنجيوتنسين مثل بينازيبريل (Lotensin)، كابتوبريل (Capoten)، إنالابريل (Vasotec)، فوزينوبريل (Monopril)، يسينوبريل (Prinivil، Zestril)، موكسيبريل (Univasc)، بيريندوبريل ، (Aceon)، كوينابريل ( Accupril) ، ramipril ( Altace ) ، و trandolapril (Mavik).

– كذلك تجنبه مع مضادات التخثر (مميِّعات الدم) مثل الوارفارين ( الكومادين ) والهيبارين.

– ممنوع ايضا مع حاصرات بيتا مثل أتينولول (تينورمين)، ابيتالول (Normodyne)، الميتوبرولول (وبريسور، Toprol XL)، نادولول (Corgard)، وبروبرانولول ( انديرال ).

– تجنبه ايضا مع مدرات البول ، و أدوية مرض السكري أو التهاب المفاصل ، و أدوية النقرس مثل probenecid و sulfinpyrazone (Anturane) ، و ميثوتريكسات ( تريكسال ) ، و الفينيتوين ( ديلانتين ) ، و حمض فالبوريك (Depakene، Depakote )

تداخل الأسبرين مع الطعام

ليس هناك اية اطعمة ممنوع تناولها أثناء تناول الأسبرين ، و فهو لا يتداخل مع الأطعمة و لكن لابد من الرجوع للطبيب فقد يكون هناك اختلاف مع بعض الحالات المرضية.