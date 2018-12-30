انت الان تتابع موضوع احذر تناول الاسبرين مع هذا الادوية و الاطعمة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
الأسبرين هو دواء يستخدم لـ علاج الحمى و الألم و الالتهابات في الجسم ، و هذا الدواء له العديد من التأثيرات ان لم يتم استخدامه جيدا ، كما انه يمنع الجلطات الدموية و السكتة الدماغية و ألم الصدر و النوبة القلبية لدى بعض الأشخاص.
تناول الأسبيرين
– الاسبرين يأتي بوصفة طبية ، و يتواجد في مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية ، و يوجد أيضا كمادة في العديد من المنتجات المركبة ، حيث نجد الأسبرين هو في مجموعة من الأدوية تسمى الساليسيلات ، و التي تعمل على وقف إنتاج البروستاغلاندين ، المواد الموجودة في الجسم والتي تسبب الالتهاب.
– هناك بعض الأدلة على أن الأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، و خاصة سرطان القولون و المستقيم ، كما يستخدم الأسبرين في بعض الأحيان لعلاج الحمى الروماتيزمية (وهي حالة يمكن أن تتطور بعد التهاب الحلق) و مرض كاواساكي (و هو مرض يمكن أن يسبب مشاكل في القلب عند الأطفال).
تحذيرات عند تناول الأسبرين
قبل تناول الأسبرين ، أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت من قبل من الاصابة ببعض الحالات المرضية مثل :
– الربو.
– سيلان الأنف.
– الزوائد الأنفية (نمو في بطانة الأنف).
– حرقة متكررة أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة.
– قرحة المعدة.
– فقر دم.
– نقرس.
– داء السكري.
– أمراض الكبد أو الكلى.
– الهيموفيليا (اضطراب النزيف) أو أي شروط نزيف أخرى.
– و يجب عليك أن تسأل طبيبك قبل تناول الأسبرين لطفل أو مراهق ، و يمكن أن يسبب الدواء حالة خطيرة و مميتة في بعض الأحيان تعرف باسم متلازمة راي.
– اخبر طبيبك أنك تتناول الأسبرين قبل إجراء أي نوع من الجراحة ، بما في ذلك إجراءات الأسنان ، أيضا أخبر مقدم الرعاية الصحية أنك تأخذ هذا الدواء قبل القيام بأي نوع من التحاليل في المختبر ، حيث قد يتداخل الأسبرين مع النتائج.
– يجب ألا تتناول الأسبرين لعلاج الألم لمدة تزيد عن 10 أيام أو لعلاج الحمى التي تدوم أكثر من ثلاثة أيام ، لأن هذا قد يشير إلى حالة أكثر خطورة.
ادوية تتداخل من الأسبرين
– إذا كنت تتناول الأسبرين بانتظام لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية ، فيجب ألا تتناول الإيبوبروفين (أدفيل ، موترين) أو غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ( مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، مثل النابروكسين أو ديكلوفيناك ) لعلاج الألم دون التحدث إلى طبيب ، و ذلك لأن الأسبرين قد يسبب نزيف معوي و قرح ، و قد يعاني البالغين الأكبر سنا من هذا التأثير الجانبي.
– تجنب تناوله مع أسيتازولاميد (دياموكس) ، الإنزيم (ACE) مثبطات المحول للأنجيوتنسين مثل بينازيبريل (Lotensin)، كابتوبريل (Capoten)، إنالابريل (Vasotec)، فوزينوبريل (Monopril)، يسينوبريل (Prinivil، Zestril)، موكسيبريل (Univasc)، بيريندوبريل ، (Aceon)، كوينابريل ( Accupril) ، ramipril ( Altace ) ، و trandolapril (Mavik).
– كذلك تجنبه مع مضادات التخثر (مميِّعات الدم) مثل الوارفارين ( الكومادين ) والهيبارين.
– ممنوع ايضا مع حاصرات بيتا مثل أتينولول (تينورمين)، ابيتالول (Normodyne)، الميتوبرولول (وبريسور، Toprol XL)، نادولول (Corgard)، وبروبرانولول ( انديرال ).
– تجنبه ايضا مع مدرات البول ، و أدوية مرض السكري أو التهاب المفاصل ، و أدوية النقرس مثل probenecid و sulfinpyrazone (Anturane) ، و ميثوتريكسات ( تريكسال ) ، و الفينيتوين ( ديلانتين ) ، و حمض فالبوريك (Depakene، Depakote )
تداخل الأسبرين مع الطعام
ليس هناك اية اطعمة ممنوع تناولها أثناء تناول الأسبرين ، و فهو لا يتداخل مع الأطعمة و لكن لابد من الرجوع للطبيب فقد يكون هناك اختلاف مع بعض الحالات المرضية.
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر احذر تناول الاسبرين مع هذا الادوية و الاطعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.