اسباب ارتفاع الكوليسترول عند الشباب

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ان ارتفاع الكوليسترول من المشاكل الصحية التي عادة ما ترتبط مع كبار السن والمسنين، لكن ارتفاع الكوليسترول في العشرينات والثلاثينات من العمر ليس من الطبيعي خاصة إذا كان هناك بعض عوامل الخطر.

ما هي مادة الكولسترول ؟

الكولسترول هو مادة شمعية توجد في الدهون في الدم، بينما يحتاج الجسم للكوليسترول لمواصلة بناء الخلايا السليمة ، وارتفاع نسبة الكولسترول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عندما يكون هناك ارتفاع الكوليسترول ، قد تتطور رواسب دهنية في الأوعية الدموية مما تجعل هذه الترسبات من الصعب تدفق الدم الكافي عبر الشرايين. قد لا يحصل القلب على كمية الدم الغنية بالأكسجين التي يحتاجها ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. كما يمكن أن يتسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ في حدوث سكتة دماغية.

ويمكن ايضا أن يكون الكولسترول المرتفع موروثًا ، ولكنه غالبًا ما يكون نتيجة لاختيارات نمط الحياة غير الصحية ، وبالتالي يمكن الوقاية منه وعلاجه، كما يمكن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وأحيانًا تناول الدواء في تقليل مستوى الكوليسترول المرتفع.

اعراض ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول لا يوجد لديه أعراض. اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول.

متى ترى الطبيب

اسأل الطبيب إذا كان يجب أن يجري اختبار الكوليسترول. عادةً ما يتم إجراء إعادة الاختبار كل خمس سنوات لأنها تختلف كل فترة من الفترات ، خاصة اذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو أمراض القلب أو عوامل الخطر الأخرى ، مثل التدخين أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

دراسات حديثة

أكثر من 102 مليون بالغ يبلغون من العمر 20 سنة وما فوق لديهم ارتفاع الكوليسترول ، وفقا لـ (CDC). في الوقت نفسه ، وأن حوالي 75 مليون بالغ يعانون من ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تحدث زيادة مستويات الكوليسترول وايضا ارتفاع ضغط الدم دون أي أعراض ، لذلك ليس لدى الكثير من الناس فكرة عن أن أعدادهم عالية. يومكن معرفة عوامل الخطر تساعدك على تحديد فرصك للاصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

عوامل الخطر لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

ومن المرجح أن يتطور هذا المرض في العشرينات والثلاثينات من العمر لدى البالغين الصغار الذين يشمل تاريخهم العائلي الكولسترول المرتفع .

كما أن الإصابة بمرض السكري وتناول نظام غذائي غير صحي قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بعدد كبير من الكوليسترول. وفقا ل CDC ، يمكن أن تؤدي الوجبات الغذائية عالية في الكوليسترول والدهون غير المشبعة ، والدهون المشبعة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم. وأيضا التوقف عن النشاط البدني. يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة الوزن و / أو السمنة ، وكلاهما يزيد من فرص تطوير الكوليسترول المرتفع.

العوامل التي قد تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ما يلي:

1- تغذية سيئة

يمكن أن يؤدي تناول الدهون المشبعة ، الموجودة في المنتجات الحيوانية ، والدهون غير المشبعة ، الموجودة في بعض البسكويت والمكسرات المخبوزة تجارياً ، إلى رفع مستوى الكوليسترول. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الكاملة الدسم ، ستزيد أيضا من الكوليسترول الكلي.

2- البدانة

وجود مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 30 أو أكثر يضعك في خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

3- محيط الخصر كبير

يزيد الخطر إذا كنت رجلاً يبلغ محيطه 40 بوصة (102 سم) على الأقل أو امرأة ذات محيط خصر لا يقل عن 35 بوصة (89 سم).

4- عدم ممارسة الرياضة

يساعد التمرين على زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم ، أو الكوليسترول “الجيد” ، مع زيادة حجم الجزيئات التي تتكون منها الكوليسترول الضار ، أو “السيئ” ، مما يجعله أقل ضرراً.

5- التدخين

يدمر تدخين السجائر جدران الأوعية الدموية ، مما يجعلها تراكم رواسب دهنية. قد يخفض التدخين أيضًا مستوى HDL أو الكوليسترول “الجيد”.

6- داء السكري

ارتفاع نسبة السكر في الدم يساهم في ارتفاع الكوليسترول LDL وانخفاض الكولسترول الحميد. ارتفاع نسبة السكر في الدم يضر أيضا بطانة الشرايين

مضاعفات ارتفاع الكولسترول

1- تصلب الشرايين

ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يسبب تصلب الشرايين ، تراكم خطير للكوليسترول على جدران الشرايين. يمكن لهذه الترسبات (لويحات) تقليل تدفق الدم عبر الشرايين ، مما قد يتسبب في حدوث مضاعفات ، مثل:

2- ألم في الصدر

إذا تأثرت الشرايين التي تزود القلب بالدم (الشرايين التاجية) ، فقد يكون لديك ألم في الصدر (ذبحة صدرية) وأعراض أخرى لأمراض الشريان التاجي.

3- النوبة القلبية

في حالة تمزق لويحات أو تمزقها ، قد تتكون جلطة دموية ، مما يؤدي إلى انسداد تدفق الدم أو التكسير الحر وتوصيل الشريان إلى أسفل المجرى . إذا توقف تدفق الدم إلى جزء من القلب ، سيكون هناك نوبة قلبية.

4- السكتة الدماغية

على غرار نوبة قلبية ، إذا تم منع تدفق الدم إلى جزء من دماغك عن طريق جلطة دموية ، فإن السكتة الدماغية تحدث.

كيفية خفض مخاطر ارتفاع الكولسترول

الشباب أو كبار السن ، يمكنك خفض مستويات ضغط الدم والكوليسترول مع التغييرات في نمط الحياة. أولا ، اعرف أرقام الفحوصات الخاصة بك. إذا كنت تشعر بالقلق من أنك قد تكون في خطر أكبر ، تحدث مع طبيبك حول فحص مستويات الكولسترول وضغط الدم لديك.

لخفض الكولسترول وتناول نظام غذائي منخفض صحية من الدهون المشبعة، وفقدان الوزن في حال الاصابة بالسمنة، والمشاركة في النشاط البدني بانتظام (حوالي 30 دقيقة يوميا).

يجب عليك ايضا التوقف عن السلوكيات غير الصحية مثل التدخين وشرب الكثير من الكحول ، وتناول الطعام بشكل سيئ. قد يتطلب الحفاظ على ضغط دمك في المعدل الطبيعي تناول الدواء وتقليل كمية الصوديوم في نظامك الغذائي والحصول على الكثير من التمارين الرياضية.