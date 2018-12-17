انت الان تتابع موضوع ما هي أمراض الخصيتين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الخصيتين من بين أهم الأعضاء التي تخص الجهاز التناسلي في الذكور حيث أن تلك الأعضاء هي المسؤولة مسؤولية تامة عن إنتاج الحيوانات المنوية وقد وضعها الله عز وجل في كيس خارج الجسم عملا على المحافظة على درجة حرارتهما، كما تعمل على إنتاج الهرمونات الذكرية وقد تتعرض تلك الخصيتين إلى الكثير من الأمراض مما ينتج عنها مضاعفات خطيرة في المستقبل.

أمراض تصيب الخصيتين

الخصيتين أعضاء مثل باقي أعضاء الجسم من الممكن أن تتعرض إلى الأمراض ويحدث للمريض الكثير من المشاكل ومن بين الأمراض التي من الوارد التعرض لها ما يلي.

1- التعرض إلى التهابات البربخ

وهنا يتعرض البربخ إلى الالتهابات وهو عبارة عن أنبوب منحني يقع في كل خصية وفيه يتم تخزين الحيوانات المنوية وقد يتعرض ذلك الأنبوب إلى الالتهابات نتيجة طبيعية للتعرض إلى الكثير من المشاكل والتي من بينها الأمراض التي تنتقل من خلال الاتصال الجنسي أو في حالة أن يتعرض الرجل إلى الاصابة المباشرة في تلك المنطقة ومن الممكن أن يكون السبب الرئيسي لتلك المشكلة هو وجود قطع في الحبل المنوي وقد يظهر على المريض الكثير من الأعراض المختلفة والتي من بينها انتفاخ الخصيتين مع الحمى والشعور بالغثيان وتختلف الأعراض من شخص إلى أخر.

2- مرض القيلة المائية

وهنا تتجمع المزيد من السوائل حول الخصيتين والتي تؤدي إلى التعرض للانتفاخات في كيس الصفن ومن الممكن أن يؤثر ذلك المرض على خصية واحدة أو كليهما وتجدر الإشارة أن تلك المشكلة لا تعد مشكلة كبيرة قد يتأذى منها الشخص حيث أن ذلك المرض من الأمراض الشائع حدوثها في الأطفال الصغار وغالبا لا يتسبب في الشعور بألم أو أي أعراض.

3- مشكلة انفتال الخصيتين

وهنا يجب التدخل الطبي على الفور للتخلص من تلك الحالة ففي حالة أن تأخر العلاج عن ست ساعات سوف يضر بالخصيتين كثيرا حيث من الممكن أن يقدم الطبيب المعالج على إزالة الخصية المصابة وتحدث تلك المشكلة نتيجة التفاف الحبل المنوي مما يؤدي إلى عدم وصول الدم إلى الخصية ومن بين الأعراض التي من الوارد التعرض لها والتي تظهر غالبا في الشباب أقل من 25 عام هي ألم مفاجئ في الخصية مع تعرض الخصية المصابة إلى الانتفاخ وأسباب تلك المشكلة غير معلومة ولكن من الممكن أن تحدث نتيجة الإجهاد الشديد في بعض الحالات.

4- التهابات الخصيتين

ومن الممكن التعرض إلى تلك المشكلة نتيجة التعرض إلى العدوى الفيروسية ويظهر على المريض الكثير من الأعراض والتي من بينها الشعور بألم في الخصية والتهابات في كيس الصفن وتلك الالتهابات من الممكن أن تؤدى إلى حدوث عقم ومن الممكن معالجة تلك المشكلة من خلال بعض الأدوية التي يتم وصفها من قبل الطبيب المعالج.

5- دوالي الخصيتين

وقد تحدث تلك المشكلة نتيجة وجود أنتفاخ في أحد الأوردة في كيس الصفن وعلى الرغم من عدم تأثير تلك المشكلة على الخصية ولكن من الممكن أن تؤدي إلى تقليل إنتاج الحيوانات المنوية والتي من الممكن أن تؤدى إلى العقم في بعض الأحيان.

6- سرطان الخصية

وهنا تتعرض الخصية إلى إنقسام غير طبيعي في الخلايا ومن الممكن أن يظهر السرطان في أحدى الخصيتين أو كليهما ويعاني المريض في تلك الحالة من ألم شديد أسفل البطن مع تكون كتلة حول كيس الصفن وهو من أنواع السرطانات النادرة ومن الممكن علاجها.

7- مشكلة الخصية الهاجرة

والتي تحدث لدى الأطفال حديثي الولادة خاصة الأطفال المولودين مبكرا ومن الممكن أن تهبط الخصيتين إلى كيس الصفن بعد الولادة ولكن في حالة أن تعلقت لفترة 3 سنوات بعد الولادة لابد من التدخل الجراحي.