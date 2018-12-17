شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: «إسهال الأطفال» يستدعي زيارة الطوارئ في هذه الحالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور محمد الخوفي استشاري طب الأطفال، أن معظم نوبات الإسهال لدى الأطفال سببها ڤيروسي، وتزول من تلقاء نفسها. وأضاف الخوفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه ينبغي زيارة طوارئ الأطفال عند وجود أي من هذه الأعراض: وجود دم مع الإسهال، وعدم تقبل الطفل لشرب أي شيء، وآلام البطن الشديدة، والخمول أو انخفاض استجابة الطفل نتيجة الإعياء أو الجفاف.

شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: «إسهال الأطفال» يستدعي زيارة الطوارئ في هذه الحالات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .