طريقة إعداد وتحضير الكبسة مع كريّات اللحم والخرشوف الشهية

المقادير

- الأرز الأمريكي : كوبان

- خرشوف : 5 pcs (متوسّطة الحجم)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- طماطم : 3 pcs (متوسطة الحجم)

- الكركم : رشّة

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- الماء : 4 اكواب

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- لحم مفروم : 500 gr

- البصل : 2 pcs (متوسطة الحجم)

- كزبرة يابسة : رشّة

- كزبرة خضراء : ملعقتان كبيرتان

- مكسرات : 10 gr

طريقة التحضير

1. يغسل الأرّز جيّداً، وينقع بالماء لمدّة ساعة، ثم يصفّى جيّداً.

2. يقطّع الخرشوف إلى قطع متساوية، ويسلق بالماء مع رشّة من الملح، حتى نضوجه. ثم يوضع جانباً، إلى حين استعماله.

3. تقلى كرات اللحم مع زيت الزيتون حتى تتحمّر، وتترك جانباً، إلى حين استعمالها.

4. في قدر كبيرة، توضع على نارٍ متوسّطة، يقلى البصل والطماطم، مع زيت الزيتون. ثم ينثر الكركم والكزبرة الجافة، ويسكب معجون الطماطم. يحرّك هذا الخليط جيّداً، ثم يسكب الأرّز والماء والملح، وتغطّى القدر جيّداً إلى حين نضوج الأرّز.

5. قبل سكب الكبسة في طبق التقديم، تضاف إليها كرات اللحم وشرائح الخرشوف المسلوقة.

6. يقدّم هذا الطبق ساخناً، ويزيّن بأوراق الكزبرة الخضراء والمكسّرات المقليّة.

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