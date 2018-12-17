طريقة إعداد وتحضير خرشوف محشو بالجبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خرشوف : 9 حبات (مجمد)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفطر : كوب (طازج منظف ومفروم ناعم)

- جبن الشيدر : 200 غم (مبشور)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور) طريقة التحضير

1. اسلقي الخرشوف بماء مملح حتى تطرى ثم صفيها. 2. اخلطي الجبن الشيدر مع البقدونس والملح والفلفل والفطر جيداً. 3. ادهني طبق الفرن بزيت الزيتون. 4. ضعي حبات الخرشوف المسلوقة في الطبق. 5. وزعي حشوة الجبن والفطر في قلوب الخرشوف. 6. وزعي جبن الموزاريلا فوقها. 7. أدخلي الطبق في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة. 8. قدميها ساخنة. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد دجاج مشوي بالأعشاب لرجيم صحي طريقة إعداد وتحضير دجاج المسخن بالسمسم

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