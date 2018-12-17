شكرا لقرائتكم خبر عن للستات.. 5 فحوصات ذاتية ضرورية للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملاحظة التغيرات الجسدية للمرأة ضرورى وهام للحفاظ على صحتها، خاصة إذا حدث تغير بالفعل على شكل الجسم أو ظهور بعض الأعراض الغريبة.

من المهم أن تخضع المرأة وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" لفحص ذاتها لعدد من مناطق الجسم لملاحظة أى تغيرات قد تنذر بوجود مشكلة تتطلب التدخل الطبى لعلاجها.

الفحص الذاتى للثدى

فحص الثدي كل شهر يمكن أن يحمى من سرطان الثدى، من خلال ملاحظة أى تغيرات فى الشكل أو وجود كتل أو نتوءات غريبة أو احمرار أو افرازات من الثدى.

التحقق من أى نزيف من المهبل

إذا حدث تسرب للدم طوال الشهر أو فى أوقات غير أوقات الدورة الشهرية، يمكن أن تكون علامة على وجود نزيف ، يجب معرفة أسبابها، على الرغم من أن السبب عادة ما يكون حميدا مثل التقلبات في الهرمونات ولكن في بعض الحالات قد يحدث أيضا بسبب بطانة الرحم أو الأورام الليفية أو حتى سرطان عنق الرحم.

مراقبة الأظافر وفحصها جيدا

قد يساعد فحص الأظافر على تحديد عرض معين قد يصيب المرأة، فإذا لاحظت وجود فطر أو خطوط داكنة على طول الظفر ، فقد تكون علامة على سرطان الجلد.



فحص الاظافر

فحص بشرة الوجه والجسم

يجب عليك إذا لاحظت ظهور بثور أو شعر كثيف على الوجه أو الصدر ، المعدة، الظهر، الأصابع، قد تشير هذه العلامات إلى تقلبات الهرمونات أو تكيسات على المبيض تحتاج العرض على الطبيب.



فحص البشرة

فحص تحت الإبطين

إذا لاحظت قطعة من الجلد أسفل الباطن مع لون داكن قد يكون علامة على مرض السكر، عندما يكون هناك إفراط في الأنسولين في مجرى الدم ، قد تتضاعف خلايا الجلد بسرعة غير طبيعية ، مما يؤدي إلى تراكم الأنسجة والميلانين. هذا قد يجعل الجلد تحت ذراعيك أكثر سمكا وقتامة.



فحص اسفل الابط

فحص الجفون

للتأكد من عدم وجود أى كتل البيضاء صغيرة حول الجفون أو العينين، لأن هذه ترسبات صغيرة من الكولسترول تحت الجلد، يجي وقتها فحص مستويات الكولسترول لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.