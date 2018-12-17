شرب ماء الورد في الصباح

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يمكن إرجاع تاريخ استخدام ماء الورد إلى القرن العاشر ، خلال الإمبراطورية الفارسية حيث استخدمت بتلات الورد لتزيين ونكهة المطبخ الفارسي، وخلال فترة الحروب الصليبية ، شقت مياه الورد طريقها عبر أوروبا، حيث كانت تستخدم لغسل الأيدي قبل الاحتفالات الكبيرة في العصور الوسطى، واليوم ، لماء الورد استخدامات عديدة ، بداية من خصائص العلاج بالروائح إلى تطبيقاته التجميلية، لكن هل تعلم أن ماء الورد يستحق أيضًا الشرب على الريق في الصباح؟ وفيما يلي سنعرض الأسباب التي تجعلك ترغب في تناول ماء الورد صباحا .

ما هو ماء الورد

يتم إنشاء ماء الورد من خلال تقطير بتلات الورد في ماء البخار، وهناك فرق بين ماء الورد المصنوع للشرب وماء الورد المصنوع للاستخدام الخارجي (كما هو الحال في العديد من منتجات التجميل) ، ويتم صنع ماء الورد الصالح للشرب بإضافة خلاصة ماء الورد المقطر إلى الماء، يمكنك أيضا وضعه لتنكيه الشاي المثلج ، السلطة ، سلطة الفواكه ، والآيس كريم ، أو حتى كأس من العصير .

لماذا يجب شرب ماء الورد صباحا

هذا العلاج القديم تمت دراسته، وأظهرت الأبحاث مدى فائدته، وفيما يلي سنعرض الأسباب التي تجعل شرب ماء الورد صباحا مفيد :

1- يحتوي ماء الورد على عدد من مضادات الأكسدة بما في ذلك الفلافونويد والأنثوسيانين، التي يقوى عملها في الصباح، وأظهرت دراسة نشرت في عدد ديسمبر 2005 من مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن مستخلص الورد أظهر قدرة قوية على مكافحة الجذور الحرة .

2- بتلات الورد قوية من الناحية التغذوية وتحتوي على الفيتامينات A و C و E و B.

3- يعد نكهة مميزة لأولئك الذين لا يحبون الماء العادي ، وهو أمر مهم للترطيب، والشخص في الصباح يكون قد استهلك كل الماء في جسده، ويحتاج للترطيب على الفور .

4- إنه محسن للحالة المزاجية ويمكن أن يكون مهدئًا للأعصاب، وبالتالي فهو جيد للأشخاص التي تستيقظ في حالة من الضيق في الصباح، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة Indian Journal of Experimental Biology في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ، أن مستخرج الورد قد هدأ الجهاز العصبي المركزي في الجرذان .

5- في طب الايورفيدا ، من المعروف أنه يوازن بين العواطف التي تحكم القلب .

6- لديه صفات مضادة للالتهابات، وجدت دراسة نشرت في طبعة ربيع 2010 من المجلة الإيرانية للأبحاث الصيدلانية، أنه يمكن استخدام ماء الورد ن خلال شربه في الصباح لتخفيف الألم الالتهابي الخارجي .

فوائد ماء الورد للبشرة والشعر

بالإضافة إلى شرب ماء الورد ، فإنه يحتوي على عدد من الاستخدامات الأخرى فيما يتعلق بالبشرة والشعر :

1- تنشيط الجلد

يحتوي ماء الورد على جودة قابلية طبيعية تجعله مفيدًا في علاج بقع الجلد، كما يمكن رشه على الجلد بعد التطهير لمساعدة البشرة على امتصاص مرطبها بشكل أفضل، ويحتوي ماء الورد أيضًا على صفات مضادة للالتهاب تجعله جيدًا لعلاج احمرار الوجه ، خاصةً الأكزيما، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لحب الشباب ، أو التهاب الجلد والبشرة .

2- ترطيب الجلد

يمكنك شرب ماء الورد ، الذي يفيد بشرتك من الداخل إلى الخارج، أو يمكنك صنع قناع الوجه من ماء الورد، الذي يعطي البشرة مظهرًا نديًا جديدًا .

3- مضاد للبكتيريا والفطريات والجراثيم

هناك سبب لاستخدام ماء الورد خلال العصور الوسطى لغسل الأيدي، فماء الورد له خصائص مضادة للجراثيم، إنه علاج طبيعي لعلاج الجروح ، وقد وجدت دراسة نُشرت في عدد يونيو 2003 من مجلة فيتوتيرابيا، أن مستخلص الورد يقتل الفيروسات والفطريات التي يمكن أن تدمر نباتات الطماطم والفلفل .

4- مكافحة الشيخوخة

وقد تبين أن ماء الورد يقلل من علامات الشيخوخة ، وخاصة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وجدت دراسة نشرت في طبعة كانون الثاني 1991 من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن المواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها ماء الورد، يمكن أن يكون لها آثار مضادة للشيخوخة على الجلد .

5- علاج الشعر المجعد

يعمل ماء الورد على ترطيب الشعر كذلك، إذا كان لديك شعر مجعد جاف ، وخاصة في فصل الشتاء ، يمكن أن تساعد بضع رذاذات من ماء الورد في تخفيف التجعيد .