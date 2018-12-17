شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عظمة الكاحل همزة الوصل بين الساق والقدم للحفاظ على توازن الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عظم الكاحل هو عظم غير منتظم الشكل ويقع في مفصل الكاحل بين عظم الشظية والساق في أسفل الساق السفلى.

تعد الوظيفة الرئيسية لعظم الكاحل وفقا للموقع الطبى " healthlinkbc" هي تشكيل اتصال بين الساق والقدم بحيث يمكن نقل وزن الجسم من الكاحل إلى الساق ، مما يمكن الشخص من المشي مع الحفاظ على التوازن، يساعد العظم أيضًا في تحركات الكاحل ، ويسهل مع تنقل القدم وسرعة تحركها فى حركات ذات وتيرة سريعة أو بطيئة.

بنية عظم الكاحل فريدة من نوعها بحيث يمكن أن تشكل العلاقة بين عظام أخرى عديدة موجودة فى القدم، مثل الظنبوب ، الشظية ، العقب (الكعب) والعظام البحرية .



عظم الكاحل

أي إصابة تحدث لهذه العظمة الحرجة قد تعرقل حركة الكاحل والقدم معا، فيمكن لجزء رئيسي في العظم أن يسبب عائقًا خطيرًا لقدرة الشخص على المشي أو الوقوف.

وبالمقارنة مع معظم العظام الأخرى فى الجسم ، فإن الكاحل يعاني من نقص في إمداده بالدم المؤكسد، ونتيجة لذلك قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإصلاح تلك العظمة بعد تعرضها لإصابة خطيرة.