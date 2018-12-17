شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الزنجبيل تحرق الدهون الزائدة المتراكمة على خصرك وفخذيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس استخدموا الكثير من الوصفات المختلفة لخسارة الوزن، ولكن اليوم، سنكشف عن الطريقة الأكثر فائدة للصحة لخفض الوزن بمياه الزنجبيل أو "منقوع الزنجبيل".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodStar”، أوضح الباحثون أن هذا الشراب يمكنه تحسين الصحة العامة، وسوف يساعدك على حرق الدهون الزائدة التي بنيت على الخصر والوركين والفخذين.

وفيما يلى فوائد تناول مياه الزنجبيل:

ماء الزنجبيل هو أحد مضادات الأكسدة القوية

الزنجبيل غنى بمضادات الأكسدة ، والتي هي مفيدة للغاية لمكافحة الجذور الحرة، وهذه الجزيئات غير المستقرة يمكن أن تضر الخلايا السليمة بشدة وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، بما في ذلك السرطان.

ماء الزنجبيل مضاد للالتهابات

وفقا لمقال نشر في "مجلة الأغذية الطبية" ، يحتوي الزنجبيل المدهش على خصائص مضادة للالتهاب قوية، لذلك ، يمكن أن تقلل مياه الزنجبيل بشكل ملحوظ من الالتهاب وتورم المفاصل والألم ، خاصة في حالات مثل هشاشة العظام والروماتيزم.

ماء الزنجبيل ينظم مستويات الكوليسترول ويخفض الوزن

الزنجبيل قوي للغاية في خفض مستويات الكوليسترول العالية، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مرتبطة بالبدانة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وهذه المياه المذهلة ستخفّض الكولسترول عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم والكبد وبالتالى تساعد على خفض الوزن خاصة فى الخصر والفخذ.