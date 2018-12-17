كيف أعرف أني حامل بتوأم بدون سونار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:43 مساءً - قبل أن تذهبي للسونار، وقبل أن تفجر طبيبتك المفاجأة في عيادة طبيبة النساء والولادة، يمكنك أن تكتشفي بنفسك أنك قد تكونين حاملاً بتوأم.

الدكتورة وفاء رضوان _ أخصائية النساء والولادة_ تشير إلى علامات الحمل بتوأم كالتالي:

إذا كنت حاملاً في سن الثلاثينات وتعاطيت أدوية لزيادة وتنشيط التبويض.

إذا كنت تلاحظين أن بطنك أكبر من المعتاد في الأشهر الأولى حيث لا يكاد يظهر البطن في الحمل بجنين واحد.

إذا كنت تلاحظين أن علامات الحمل المبكرة قوية وشديدة لدرجة مبالغاً فيها فأنت تحملين توأماً بالتأكيد.

إذا كنت قد تكرر حملك وهذا الحمل الرابع أو الخامس وتلاحظين كبر بطنك فربما تحملين توأماً.

إذا حللت الحمل عن طريق الدم وكانت نسبة هرمون الحمل عالية فهذا يعني أنك حاملاُ بتوأم.

إذا كنت ممن يكثرن من تناول منتجات الألبان فأنت معرضة أكثر من غيرك للحمل بتوأم.