6 طرق لعلاج الكحة عند الأطفال وقت النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:43 مساءً - يصاب عديدٌ من الأطفال بالسعال "الكحة"، خاصةً في ساعات الليل وقبل النوم، وتُعد هذه المشكلة من أكثر المشكلات الصحية التي يتعرضون لها. وقد يُصدر الطفل عند إصابته بالكحة صوتاً عالياً، ما يعني أنه يشكو من مرض مزمن.

حول ذلك تحدثنا في "الخليج 365" إلى الدكتورة منى العبدالهادي، استشارية الأمراض الباطنية للأطفال، فكشفت لنا أن هناك عديداً من العلاجات الصحية التي تساعد على التخلص من كحة الأطفال أثناء النوم، ويمكن للأمهات إعدادها لأطفالهن المصابين بالسعال في المنزل ليتناولوه قبل نومهم.

وحدَّدت العبدالهادي ست طرق علاجية طبيعية تساعد على تخفيف أعراض الكحة المزعجة والتخلص منها تدريجياً، وهي:

الليمون والعسل

يتم خلط عصير نصف حبة ليمون وملعقة صغيرة من العسل وإعطاء المزيج للطفل، فالليمون يعد من المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين "C" الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي للطفل، ويحارب الفيروسات، أما العسل فيزيد من نسبة مناعة الجسم لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات.

الجزر والبرتقال

قومي بسلق الجزر وبعد أن ينضج اخلطيه مع كمية مناسبة من عصير البرتقال، ثم قدميه إلى طفلك المصاب بالكحة، حيث يعد البرتقال والجزر من الأغذية الطبيعية التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، ما يجعلهما علاجاً فاعلاً للكحة وتخفيفها، إضافة إلى تقوية الجهاز المناعي ورفع كفاءة مقاومة مختلف الأمراض.

اليانسون

عن طريق وضع كيس من اليانسون في كمية مناسبة من الماء المغلي، وبعد أن يبرد، تضاف إليه ملعقة من العسل، ثم تقدم إلى الطفل المصاب، وشرب اليانسون الدافئ يعمل على تهدئة الكحة القوية.

الحبة السوداء

وذلك بطحنها جيداً، ثم إضافة ملعقة من العسل إليها، كما يمكن أن يتم عمل خليط من حبة البركة المطحونة والحليب الذي يتناوله الطفل.

النعناع

بغلي كمية مناسبة من الماء، ثم إضافة أوراق النعناع الطازج إليه، وبعد أن يبرد قليلاً، تضاف إليه إضافة ملعقة صغيرة من العسل، ويقدم إلى الطفل.

زيت الزيتون

يتم خلط قليل من السكر مع زيت الزيتون، ويقدم المزيج إلى الطفل الذي يعاني من الكحة.