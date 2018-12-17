سيّدة مصرية تطلب الخُلع بعد 30 عامًا زواجًا خوفًا مِن الفتنة

طلبت "فايقة. ا. ع" ربة منزل في مدينة طنطا، الخلع من زوجها بعد 30 عاما من الزواج، وإنجابها 3 أطفال بسبب "عدم الإنفاق عليها وخوفها من الفتنة وعدم إقامة حدود الله".

وذكرت السيدة في دعواها التي تقدمت بها إلى محكمة الأسرة في طنطا، أنها تطلب فيها الخلع من زوجها "مجدي. ج. ن"، موظف بسبب أنه أساء معاملتها ولا تستطيع دوام العشرة معه بعد أن تحملت الكثير من الإساءة.

وأضافت في دعواها أن لديها 3 أطفال وأن زوجها تركها وأطفالها دون أي نفقات رغم أنه ميسور الحال ويعمل موظفا في وزارة التربية والتعليم، كما أنها بغضت الحياة الزوجية معه ولا سبيل لاستمرار الحياة معه، وبخاصة أنها صبرت كثيرا لكن دون جدوى قائلة: "أخاف أن لا أقيم حدود الله".

تقدّمت الزوجة بدعوى إلى محكمة الأسرة تطلب فيها الخلع تحمل رقم 1682 أول طنطا فقررت المحكمة وبعد إجراء كل محاولات الصلح بين الزوجين، برئاسة المستشار حمدي عبدالتواب، وعضوية المستشارين لبنى عبدالحميد وحسن أحمد وأمانة سر شريف إسماعيل، وسامي أبواليزيد تطليقها طلقة بينونة صغرى من زوجها.

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