مشروب سحري لحرق دهون البطن بشكل طبيعي.. جربيه

إذا كنت تعانين سيدتي من مشكلة الكرش التي تحرمك من الحصول على جسم متناسق،

فاليكي الحل مشروب سحري لحرق دهون البطن بشكل طبيعي مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ،والتي تفيد في تفتيتها لتحصلي على بطن مسطح ومشدود.

لذلك سنقدم في مقال اليوم كيفية تحضير مشروب لذيذ ومميز يساعدك على التخلص من دهون البطن بشكل فعال.صورة مشروب الليمون والزنجبيل

مشروب الليمون والزنجبيل

قومي في خطوة أولى بضرب عصير 3 حبات من الليمون المقطعة مع 5 فصوص من الثوم وشرائح حبة زنجبيل في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على خليط متجانس.

في الأثناء، ضعي ليترين من الماء على نار هادئة وأضيفي 5 حبات من الليمون المقطعة إلى نصفين، انتظري حتى تصل المياه إلى درجة الغليان ثم أضيفي الخليط الذي حضرته مسبقا واتركيه يغلي لـ3 دقائق فقط ثم ارفعيه عن النار.

صفي المشروب بعد أن يهدأ واحتفظي به في زجاجة نظيفة وتناولي مقدار كوب واحد في الصباح لمدة أسبوعين.

نصيحة صحية اليك سيدتي

يمكنك سيدتي تعزيز نتائج مشروب الليمون والزنجبيل من خلال ممارسة المشي واتباع نظام غذائي يعتمد على الألياف والبروتين مقابل التخفيف من السكريات والنشويات لتجنب تراكم الدهون.