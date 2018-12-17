مد فترة الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر يقلل الإصابة بأمراض الكبد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تشير دراسة أمريكية إلى أن الأمهات اللاتى يرضعن أولادهن بشكل طبيعى ستة أشهر أو أكثر ربما تقل الدهون فى أكبادهن، كما يقل خطر إصابتهن بأمراض فى الكبد.

وهناك صلة منذ فترة طويلة بين الرضاعة الطبيعية وفوائد صحية للنساء، من بينها تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وأنواع معينة من السرطان.

وركزت الدراسة الحالية على ما إذا كانت الرضاعة مرتبطة أيضاً بتراجع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى الذى عادة ما يكون مرتبطا بالبدانة وعادات أكل معينة.

وتابع الباحثون 844 امرأة لمدة 25 عاما بعد وضعهن، وبشكل عام أبلغت 32 فى المئة منهن إرضاعهن أولادهن لفترة شهر و25 في المئة قلن إنهن أرضعن أولادهن بشكل طبيعى لفترة تراوحت بين شهر وستة أشهر و43 فى المئة ذكرن إرضاعهن أولادهن لفترة أطول.

وذكر الباحثون فى دورية أمراض الدم أنه بحلول نهاية الدراسة كان عمر هؤلاء النسوة 49 عاما فى المتوسط. وأصيبت 54 امرأة أو ستة فى المئة منهن بالكبد الدهنى غير الكحولى. وقل احتمال إصابة النساء اللائى أرضعن أولادهن ستة أشهر على الأقل بأمراض في الكبد بنسبة 52 فى المئة بالمقارنة مع الأمهات اللاتى أرضعن أولادهن أقل من شهر .

وقالت الطبيبة فيرال أجميرا من جامعة كاليفورنيا فى سان دييجو، إن "هذا التحليل الجديد يسهم فى الكم المتزايد من الأدلة التى تثبت أن رضاعة الطفل بشكل طبيعى تمثل أيضا فوائد صحية مهمة للأم".