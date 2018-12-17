طريقة إعداد وتحضيرخرشوف محشي خضار سوتيه

المقادير

- خرشوف : 8 حبات (منظف وجاهز للحشو)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت ذرة : 2 ملعقة كبيرة

- جبن الجودا : كوب

- سمن : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- البصل : 1 حبة (مقطع قطع صغيرة)

- فلفل أسود : رشّة

- الجزر : 2 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- البازيلاء : 125 غراماً

- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذوبة)

طريقة التحضير

1. في إناء على النار به كمية وفيرة من الماء مع معلقة من الملح والليمون نضيف الخرشوف ويترك حتى يسلق ثم يصفى.

2. في طاسة على النار نضع معلقة من الزيت ونضيف البصل ونقلب حتى يصفر.

3. ثم نضيف البازيلاء والجزر ونقلب حتى يذبلوا ثم يرفع من على النار ونتبل بالملح والفلفل ونقلب.

4. ترص حبات الخرشوف فى صينية مدهونة بالسمن ثم بواسطة ملعقة نعمل على توزيع الحشوة على حبات الخرشوف ثم نوزع الزبدة المذوبة.

5. ثم نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تأخذ لون ذهبي وتقدم ساخنة.

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