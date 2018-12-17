شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما يجب أن تعرفه عن الأنظمة النباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حميات عديدة يسعى الكثيرون لاتباعها للتخلص من الوزن الزائد، أو لتغير نوعية الطعام المتقدم اقتناعا منهم بأن ذلك أفضل لصحتهم ولحياتهم، أي يسعون لتغيير أسلوب حياتهم لكي يصبحوا أكثر إيجابية وصحة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الحميات النباتية وتأثيرها على الشخص وفقا لما نشره موقع "healthline".

من هم الأشخاص النباتيون وماذا يعني النظام النباتي؟

أكد التقرير، أن الأشخاص النباتيين هم الذي يتناولون الخضراوات والفواكه فقط دون تناول الأطعمة الغنية باللحوم أو الدجاج أو الأسماك، فيمكنهم تناول البقوليات والمكسرات والألبان والبيض وغير ذلك غير مفضل لهم.

ما هي أنواع الأنظمة النباتية؟

أكد التقرير، على وجود ثلاثة أنواع من الأنظمة النباتية، ومنها:

-الأشخاص النباتيون الذي يتناولون البيض ومنتجات الألبان.

- النباتيون الذين يتناولون الألبان دون البيض.

- النباتيون الذين لا يتناولون البيض أو الألبان ويطلق عليهم المتشددون، ويسعون لتجنب الأطعمة التي تحتوي علي الروح.

وهذا يؤكد على أن الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية يمتنعون عن استهلاك أي منتجات حيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والعسل، ويستبعد النباتيون جميع اللحوم والدواجن من وجباتهم الغذائية، ولكن بعضهم يأكلون البيض أو المأكولات البحرية أو منتجات الألبان.

هل اتباع الأنظمة النباتية تحمي الإنسان من الأمراض؟

نعم هذا ما تقوم به الأنظمة النباتية، فهي تحمي جسم الإنسان من الإصابة بأمراض القلب، وأيضا تقلل فرص الإصابة بالسرطان، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي، كما أنها تعمل علي تقليل الوزن، والحد من الإصابة بمرض السكر.