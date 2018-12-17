طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر بالليمون والأعشاب للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الجزر : 4 حبات (كبيرة ومبشورة)

- أعشاب : 3 ملاعق صغيرة (أعشاب سلطة مجففة)

- البصل الأخضر : عود (مفروم/ اختياري) طريقة التحضير

1. اخلطي عصير الليمون والزيت والملح والثوم والفلفل في وعاء. 2. ضعي الجزر المبشور في وعاء التقديم. 3. وزعي الأعشاب والبصل الأخضر. 4. صبي تتبيلة الليمون والزيت على الجزر وقدميه. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير الأرز بلحم الغنم طريقة إعداد وتحضير عجة البطاطس السهلة

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