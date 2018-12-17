المجلس القومي للطفولة والأمومة ينجح في فسخ خطوبة طفلي كفر الشيخ

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إقناع أسرتي طفلي محافظة كفر الشيخ، بضرورة فسخ خطبتهما، بعد انتشار صورهما على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأحد.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتم تسجيله برقم (148479)، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شئونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وأعلنت "العشماوي" في بيان اليوم الاثنين، اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبدأت اللجنة العامة لحماية الطفولة في محافظة كفر الشيخ في توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانوني للزواج، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسئولية في هذا الشأن.

وأدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذا الزواج والذي يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ومخالف للمادة "١١٦" مكرر ( أ ) من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذه الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.

وقالت "العشماوي" إن المجلس يؤدي دوره الفعال في مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضوا له، موضحة أن السن القانوني للزواج سواء للفتيات أوالذكور هو ١٨ عامًا؛ وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.

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