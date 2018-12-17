شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مجموعات غذائية يحتاجها الجسم.. احرص على توفرها فى وجباتك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الطعام أنواع، والغذاء الصحى عبارة عن مجموعات غذائية، يمكن تقسيمها على مدار اليوم، هذه المجموعات إذا توافرت كلها أو بعضها على الأقل يوميا، يمكن أن تعزز صحتك وتضمن لك المكونات الصحية التى يتطلبها، ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي.



الغذاء

ومن أبرز المجموعات الغذائية الصحية تلك التى تعتمد على إمداد الجسم بحصصه اليومية المفيدة، أو على الأقل يكون هذه العناصر متواجد معظمها فى النظام الغذائى بشكل عام وبنسب وتناسب، التى يطلبها يوميا للنمو والقوة، كالكربوهيدرات والفيتامينات وبعض الدهون الصحية، وغيرها من العناصر، ومن أبرز المجموعات الصحية الغذائية التى يجب أن تتوافر فى برنامجك الغذائى اليومى :



الطعام

مجموعات متنوعه ومختلفة من الخضروات بأنواعها.

مجموعة من البقوليات بأنواعها.

النشويات بكميات محدودة.

الفواكه بأنواعها المختلفة وألوانها القاتمة والفاتحة.

الحبوب بأنواعها.

مجموعة مختلفة من البروتين سواء اللحم الأبيض أو الأحمر.