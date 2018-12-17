شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التحقق مما إذا كان «فيس بوك» سرّب صورك «غير المنشورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع فيس بوك عن خلل في نظامه يتيح للتطبيقات الدخول إلى الصور الخاصة للمستخدمين، وتأثر ما يقدر بنحو 6.8 مليون مستخدم بالتسريب، ونتيجة لهذا الخطأ، قالت الشركة إنها تعتقد أنه يمكن الوصول إلى الصور من خلال 1500 تطبيق تم تصميمه بواسطة 876 مطورًا.

نشأت المشكلة من نقطة ضعف في واجهة برمجة تطبيقات فيس بوك، التي زودت مطوري التطبيقات حق الوصول إلى الصور التي تم تحميلها، وبعض من الصور التي لم تشاركها على فيس بوك.

وأعلنت الشركة عن إصلاح الخطأ الآن، ولكن قد ترغب في معرفة ما إذا كانت صورك قد تم اختراقها أم لا، إليك الطريقة:

* أولاً- ما نوع الصور التي تم تسريبها؟

- أكد فيس بوك، في مدونة نشرها، أن الخطأ قد أدى لتسريب الصور التي لا يستطيع مطورو التطبيقات عادة الوصول إليها، بالإضافة إلى الصور التي تمت مشاركتها على فيس بوك، تم منح المطورين أيضًا إمكانية الوصول إلى الصور التي تمت مشاركتها على Stories أو Marketplace واللقطات التي تم تحميلها على النظام الأساسي ولكن لم تتم مشاركتها بشكل عام.

* كيف يمكنك التحقق مما إذا كانت صورك تم تسريبها؟

- يقوم فيس بوك بإخطار المستخدمين الذين ربما تأثروا بآخر تسريب للصور، ومع ذلك، في حال رغبتك التحقق بنفسك توجه إلى صفحة المساعدة التي أنشأها فيس بوك من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2SVXcE7

ستوضح الصفحة ما إذا كان حسابك على فيس بوك قد تأثر بالخلل، وما إذا كان أي من تطبيقاتك لديه حق الوصول إلى الصور.

* ماذا تفعل إذا وجدت أن صورك تم تسريبها؟

- في حالة وجود تطبيقات تمكنت من الوصول إلى صورك، التي لم يتم نشرها، سيوفر فيس بوك مجموعة معينة من الإرشادات التي يجب اتباعها في نفس الصفحة.

اتبع هذه الخطوات واضبط إعداداتك للتطبيقات، ومواقع الويب للتأكد من أنك تشارك معلومات محدودة معها.