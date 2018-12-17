طريقة إعداد وتحضير ورق عنب بالتونة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البصل الابيض : 1 حبة (مفروم ناعم)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة ناعم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة

- التونا : علبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- ليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ملح : حسب الرغبة

- ورق العنب : حسب الرغبة طريقة التحضير

1. في وعاء على النار نضع البصل ونضع فوقه جميع المقادير عدا التونة وعصير الليمون. 2. ثم نقوم بخلطها جيدا مدة خمسة دقائق. 3. نطفئ النار ثم نضع التونة ونقوم بقلبها جيداً مع باقي المكونات. 4. نقوم بحشي أوراق العنب بالخلطة. 5. ونحضر صينية نقوم برص البطاطس الحلقات والليمون ورص ورق العنب. 6. ثم نضيف كوب عصير الليمون وكوب ماء مع مكعب من مرق الدجاج، والقليل من الملح ونصف كوب من زيت الزيتون ودبس الرمان (بحسب الرغبة) ونغطي القدر على نار هادئة حتى الاستواء. 7. ملحوظة: يفضل سلق ورق العنب أولا لأن التونة لا تهرس. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير المسخن الفلسطيني طريقة إعداد وتحضير ديك رومي محشي بالفريك

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