شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك واجرى كتير.. عشان صحة قلبك وعضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجرى واحد من ابرز أشكال ممارسة الرياضة الذى يساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل ويحمي الجسم من الأمراض، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الجرى وفقا لما ذكره موقع active، وهى:



الجرى

1: يساعد على تقوية العظام والعضلات وحمايتها من التهاب المفاصل وهشاشة العظام ، كما انه يعمل على تعزيز قوة وكثافة الساقين.

2: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الإصابة بالأمراض والعدوى ومنها الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.



فوائد الجرى

3:يساعد على انقاص الوزن والتخلص من تراكم الدهون الزائدة فى الجسم.

4:يساعد على التخلص من التوتر والإجهاد والاكتئاب ويعمل على الشعور بالاسترخاء والراحة.

5: يحافظ على صحة القلب ويحميه من الجلطات، والحفاظ على مستوى ضغط الدم وتعزيز صحة الدورة الدموية.



جرى

6: يحسن صحة الجهاز العصبى ويحافظ على المخ ويحميه من الأمراض كما إنه يساعد على التركيز والنشاط والحيوية.

7:يسعد الجرى على النوم بشكل صحى والتخلص من الأرق اثناء الليل.

8:يحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.