شكرا لقرائتكم خبر عن عملية كل ساعة.. دراسة تكشف ارتفاع عدد ضحايا عمليات البتر المرتبطة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن عمليات البتر التي يسببها مرض السكري ارتفعت إلى مستويات قياسية وسط وباء البدانة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ارتفع عدد عمليات بتر القدم المرتبطة بمرض السكر بنسبة 20% في أربع سنوات فقط ، وفقاً لمنظمة الصحة العامة في إنجلترا.

وتجري حوالي 169 عملية كل أسبوع - أي ما يعادل عملية كل ساعة، مقارنة بـ 142 علمية من أربع سنوات.

ووجد الباحثون أن هناك 26378 عملية بتر للأطراف السفلية المرتبطة بالسكري على مدى ثلاث سنوات من 2014/2015 إلى 2016/2017.

وأشار الباحثون إلى أن مرض السكري هو أسوأ أزمة صحية في البلاد ، حيث يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض على مدى 20 عاماً من 1.9 مليون إلى 3.7 مليون.

ويعود السبب الرئيسي في هذه المشكلة إلى السمنة ، حيث يعاني 90٪ من المرضى من النوع الثاني لمرض السكر الذي يرتبط بأسلوب الحياة والنظام الغذائي.