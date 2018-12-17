انت الان تتابع موضوع ما هي أسباب فشل التلقيح الصناعي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أن نعمة الحمل والإنجاب هي أحد النعم العظيمة التي أنعم الله بها على عباده، وهناك بعض النساء تواجه بعض المشكلات في حدوث حمل بالطريقة الطبيعة لهذا تلجأ إلى ما وصل إليه الطب في الحمل من خلال التلقيح الصناعي، ولكن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى فشل عملية الحمل من خلال استخدام الحمل الصناعي وهذا ما سوف نوضحه لكم.

التلقيح الصناعي

يعتبر التلقيح الصناعي أحد الطرق الحديثة التي يمكن للمرأة أن تحمل من خلالها، وهذه الطريقة تعطي بعض الأمل للأزواج الذين يعانون من بعض المشاكل في الإنجاب.

يستعمل التلقيح الصناعي لو كانت هناك بعض المشكلات عند الرجل مثل ضعف الحيوانات المنوية، أو ضعف حركتها، أو قلة عدد الحيوانات المنوية، أو قد تحدث بسبب الانتباذ الرحمي عند المرأة، أو وجود مشاكل في البطانة الموجودة في عنق الرحم، أو عند وجود مشاكل في عملية الإباضة.

الإمناء الصناعي

الإمناء الصناعي هو إجراء طبي يلجأ إليها الكثير من الأطباء لحدوث الإنجاب لدى المرأة، وفي هذه الحالة يتم إدخال الحيوان المنوي إلى رحم السيدة بشكل مباشر عبر قناة فالوب.

هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل عمل الإمناء الصناعي وهي:

– التأكد من موعد الإباضة لدى السيدة، ويتم ذلك من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تجرى على السيدة للتأكد من موعد الإباضة.

– الحصول على عينة من السائل المنوي للزوج في خلال ساعة على الأكثر من القذف، للحصول على الحيوانات المنوية نشطة لزيادة فرصة الحمل.

– يتم حقن العينة التي تحتوي على مني الزوج في رحم الزوجة مباشرة، وهي عملية سهلة وغير مؤلمة، ويجب أن تستلقي المرأة على ظهرها لمدة ساعة إلا ربع.

أسباب فشل التلقيح الصناعي

يحدث فشل في الإمناء الصناعي عند وجود بعض المشاكل الآتية للزوجة مثل:

– لو كانت الزوجة كبيرة في العمر.

– لو كانت نوعية البويضة لدى السيدة غير جيدة.

– لو كانت نوعية الحيوانات المنوية غير جيدة.

– في حالة الإصابة بـ بطانة الرحم المهاجرة.

– في حالة انسداد قناة فالوب، أو تعرض المرأة لمشاكل مرضية فرتة طويلة من الوقت.

– لو كانت المرأة تتناول بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى حدوث العقم، فإن هذا الأمر يؤدي إلى الإجهاض المبكر وعدم اكتمال الحمل من خلال التلقيح الصناعي.

أسباب فشل أطفال الأنابيب

أن أطفال الأنابيب هي أحد الطرق التي تلجأ إليها الكثير من السيدات عند الرغبة في الحمل وعدم الوصول إليه بالطرق الطبيعية، ولكن قد تفشل هذه الطريقة نتيجة عدة أسباب منها:

– عمر الزوجة، فلو كانت الزوجة كبير في السن، أدى ذلك إلى قلة نجاح ولادة طفل عن طريق الأنابيب.

– لو كانت السيدة مدخنة، فإن فرصة نجاح ولادة طفل الأنابيب تكون قليلة جدًا، وإذا حدث حمل، فتكون نسبة الإجهاض تصل إلى 50%.

– في حالة الحمل المتعدد الذي تتعرض له الأم، وهذا الحمل المتعدد يشكل خطر على الجنين.

– لو كانت الأم تعاني من الإصابة بالأجنة المجمدة، فإن فرصة حدوث حمل لهذه السيدة يكون ضئيل جدًا، وهذا مقارنة بالأجنة الحيوية.

– التاريخ المرضي للزوجة، لمعنى أنه لو كانت تعاني هذه السيدة من وجود حمل سابق فاشل، فإن ذلك قد يكون سبب في فشل نجاح طفل الأنابيب.

– قد تفشل ولادة طفل الأنابيب في حالة الحمل المنتبذ، أو الحمل خارج الرحم، لأنه هذا الحمل يمنع من بقاء الجنين في داخل الرحم.

– البدانة الزائدة عند المرأة تقلل من اكتمال طفل الأنابيب.

– استجابة المبيض أحد العوامل المؤثر على نجاح أو فشل طفل الأنابيب، لأن المبايض قد تحتاج إلى بعض الأدوية لتحفيز عملية إنتاج البويضات.

– مشاكل الانغراس، هي أحد المشاكل الموجودة في الرحم، وهذه المشكلة متمثلة في وجود بعض الأورام الليفية، وهذه الأورام تمنع من نمو الجنين بشكل طبيعي.