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يعتبر الافوكادو من أشهر أنواع الفواكه التي تحتوي على مجموعة عديدة من العناصر الغذائية المختلفة، كما يتميز أيضاً بإحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة والتي تعمل على تقوية عضلة القلب وتحسن أيضا من وظائف القلب المختلفة.

كما يحتوي الافوكادو أيضاً على ألياف تعمل على تقليل نسبة الكولسترول الضار في دم الإنسان وتسهل من عملية هضم الطعام بطريقة سريعة وبدون أي صعوبة على الإطلاق، ومن أهم الفيتامينات التي يحتوي عليها الافوكادو هي فيتامين B وفيتامين E وفيتامين K، وسوف نتعرف من خلال المقال على أهم فوائد زيت الأفوكادو للشعر.

فوائد زيت الافوكادو الشعر

1- يعمل على تقليل ظهور القشرة في فروة الرأس بالإضافة لفاعليته في ترطيب الشعر وجعله يظهر بطريقة أكثر صحة وحمايته من خطر التعرض لمشكلة جفاف الشعر.

2- يعمل على حماية الشعر من مشاكل التعرض للتكسر ويجعل الشعر يظهر بطريقة أكثر صحة ومرونة وبالتالي يحميه من خطر التعرض للتلف.

3- يقلل من فرصة تساقط الشعر وذلك في حالة القيام بتسريحه أو ربطه أيضاً.

4- يعمل على حماية الشعر من خطر التعرض للتلف بسبب التلوث والتعرض لأشعة الشمس الضارة، ولعل ذلك يرجع لأنه يعمل على حماية الشعر من خطر التعرض لأشعة الشمس، وبالتالي من الممكن أن يستعمل على الشعر قبل السباحة في مياه البحر.

5- يعمل على تسهيل تصفيف الشعر والتخلص من أي تشابك يوجد به.

طرق استعمال زيت الافوكادو للشعر

وأما عن طرق استعمال زيت الأفوكادو على الشعر فيكون من خلال :

1- طريقة استعمال زيت الأفوكادو لترطيب الشعر والتخلص من مشكلة قشرة فروة الرأس

المكونات : إستخدام كمية بسيطة من زيت الأفوكادو

طريقة تجهيز الوصفة :

1- يتم وضع كمية بسيطة من زيت الافوكادو في إناء ونقوم بوضعه في الميكروويف فترة من الوقت وحتى يتم تدفئته.

2- نقوم بتقسيم الشعر ووضع الزيت على فروة الرأس، مع القيام بتدليك فروة الرأس بطريقة لطيفة من خلال إستخدام أطراف الأصابع.

3- نترك الزيت فترة بسيطة على الشعر وذلك حتى تمتصه فروة الرأس بشكل جيد.

4- يتم غسل الشعر بشكل جيد من خلال الشامبو

2- طريقة استعمال زيت الأفوكادو لعلاج الشعر التالف

المكونات:

1- ملعقة من زيت الافوكادو كبيرة في الحجم.

2- ثمرة واحدة فقط من الأفوكادو.

3- ثمرة موز.

4- معلقه من زيت جوز الهند كبيرة في الحجم.

5- ملعقة عسل كبيرة.

طريقة تحضير الوصفة



1- نقوم بخلط كل من حبة الموز مع حبة الأفوكادو في الخلاط وذلك للتخلص من أي تكتل يوجد بالخليط.

2- نضيف بعد ذلك كل من الزيت والعسل للخليط ونضعه على الشعر ونتركه فترة تصل لحوالي ثلث ساعة أو أكثر.

3- ثم غسل الشعر بالشامبو الذي لا يحتوي على أي من المواد الكيميائية.

3- استعمال زيت الأفوكادو لمعالجة الشعر بدون اللجوء للبروتين

المكونات:

1- ثلاثة ملاعق من زيت الافوكادو مع ثلاثة ملاعق من زيت جوز الهند.

2- كمية بسيطة من زيت اللافندر أو زيت الروز ماري.

3- كمية قليلة من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

1- يتم وضع كمية من المياه في المقلاة ونقوم بغليه .

2- يتم مزج كل من زيت جوز الهند مع زيت الافوكادو ونقوم بوضعه في زجاجة صغيرة ونغلقها جيدًا.

3- نضيف زيت اللافندر وكذلك زيت الروز ماري.

4- نقوم بتدليك الزي بطريقة لطيفة على الشعر ونلفه بطريقة جيدة لمدة ثلث ساعة.

5- يتم عقب ذلك غسل الشعر بالماء الفاتر بشكل جيد، وتلعب هذه الوصفة دور هام في معالجة الشعر التالف والتخلص من أي جفاف يوجد به تمامًا وتجعل الشعر يبدو بمظهر أكثر صحة أيضًا.