طريقة إعداد وتحضير حشوة ورق عنب بدبس الرمان

المقادير

- الأرز المصريّ : 2 كوب

- طماطم : 2 حبة (مفرومة قطع صغيرة)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- دبس الرمان : 3 ملاعق كبيرة

- نعناع ناشف : ملعقة كبيرة (مطحون)

- ورق العنب : حسب الحاجة (مسلوق)

طريقة التحضير

1. في وعاء الخلط، ضعي كل من الأرز، البقدونس، والنعناع الناشف، الطماطم، الملح والفلفل الأسود.

2. صبي زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض ثم أضيفي دبس الرمان.

3. اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

4. افردي ورق العنب المسلوق، وضعي كمية قليلة من الحشوة في وسط كل ورقة ثم لفيها على شكل رول مع إحكام الأطراف جيداً.

5. ضعي ورق العنب في قدر على النار، اغمريه بالماء.

6. اتركي القدر على النار لحوالي 60 دقيقة حتى ينضج ورق العنب.

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