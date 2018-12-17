طريقة إعداد وتحضير عجة البطاطس السهلة

المقادير

- البطاطس : 4 حبات (متوسطة الحجم)

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم، مع الأوراق)

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- ملح : 3 ملاعق صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (الناعمة)

- زيت الزيتون : قليل (أو زيت ذرة، للقلي)

طريقة التحضير

1. قشري البطاطس، وابشريها باستعمال مبشرة الخضروات الخشنة.

2. أحضري فوطة مطبخ، ثم ضعي فوقها بشر البطاطس، واجمعي الفوطة جيداً للتخلّص من السائل المتساقط من البطاطس. ضعي بشر البطاطس في طبق عميق.

3. أضيفي إلى الطبق، البيض والبصل والدقيق والملح والفلفل والكزبرة، وقلبي حتى تختلط المكونات جيداً.

4. أحضري مقلاة مسطحة، وضعي فيها القليل من الزيت.

5. خذي القليل من خليط البطاطس، وشكليه بين كفيك على هيئة قرص، ثم ضعيه في المقلاة وانتظري لبضع دقائق، ثم اقلبيه على الجانب الآخر، وانتظري حتى يصبح ذهبيّ اللون، ثم قدميه.

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