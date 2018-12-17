طريقة إعداد وتحضير لفائف المسخّن على الطريقة الفلسطينيّة

المقادير

- البصل : 5 pcs (متوسطة الحجم ، مفرومة فرماً متوسطاً)

- البصل : 1 pcs (متوسطة لطهي الدجاج)

- صدر الدجاج : 8 pcs

- سماق : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- البهار الحلو : ملعقة صغيرة

- الكمون : رشّة (اختياري)

- صنوبر : كوب (محمّص)

- زيت الزيتون : كوب وربع

- الخبز : 4 pcs (الشراك (خبز رقيق)، بحيث يقطع كلّ رغيف إلى 8 قطع)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة (إضافي لدهن اللفائف)

طريقة التحضير

1.قطّعي الدجاج إلى شرائح متوسطة الحجم.

2. أضيفي الزيت إلى قدر، وضعيها على النار، ثم قلّبي البصل المفروم فيها، وذلك حتى يصبح طرياً.

3. قطّعي حبة البصل إلى شرائح، وقلّبيها في قدر ثانية، وذلك حتى يتغيّر لونها. ثم، أضيفي قطع الدجاج إليها، وقلبيها حتى تنضج، أو يمكن سلقها حتىتنضج.

4. أضيفي خليط الدجاج إلى البصل المقلي، وأنثري السمّاق، والملح، والبهار، والكمّون،ووزّعي حبات الصنوبر المحمرة. ثم، اخلطي هذه المكوّنات جيداً.

5. املئي كل قطعة من خبز الشراك بملعقة كبيرة من الدجاج والبصل من جهة المثلث الكبيرة، ثم لفيها بالاتجاه الرفيع. وادهني كل لفافة بقليل من زيت الزيتون، وصفيها في صينية الفرن، ودعيهافي داخله لمدّة 15 دقيقة.

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