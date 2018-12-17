طريقة إعداد وتحضير المسخن الفلسطيني

المقادير

- البصل : 1 كيلو (ناشف / مفروم)

- الدجاج : دجاجة (مقطع)

- زيت الزيتون : كوبان

- مرق دجاج : كوب

- سماق : كوب

- ملح : حسب الرغبة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- مكسرات محمصة : حسب الرغبة (لوز / صنوبر)

- خبز طابون : 10 أرغفة (أو خبز تنور)

طريقة التحضير

1. تنظف الدجاجة وتقطع وتسلق مع حب القرنفل والهيل وبصل وعود قرفة ولومي ويترك لينضج.

2. في قدر يقطع البصل شرائح ويضاف له زيت الزيتون وعلى نار متوسطة حتى ينضج البصل ثم يضاف السماق والكمون ومرق الدجاج والملح ويترك جانباً.

3. في صينيه يفرد الخبز ويمسح بقليل من مرق الدجاج ثم يضاف من البصل بالسماق، وقليل من المكسرات المحمصة (ممكن إضافة رشة من السماق الناشف) ثم يفرد فوقها.

4. إخبزي الصينية، ثم كرري العملية السابقة حتى الانتهاء ويصف الدجاج فوق الخبز والبصل والسماق، ويدخل الفرن لمدة 15 دقيقة، ويقدم ساخناً بجانب اللبن الزبادي.

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