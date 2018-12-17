شكرا لقرائتكم خبر عن "سمع صوت قلبه ينفجر".. ماذا حدث لهورسمان بعد توقفه عن مشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على شخص يدعى "مارك هورسمان"، "52 عاماً" الذي كان يعمل بوظيفة مكتبية وحياة أسرية عادية، حيث كان يتناول ثمانية أكواب من القهوة وثلاث علب من مشروبات الطاقة يومياً.

وبعد ثلاث سنوات، لم يعتقد "هورسمان" أنه سيتعرض لوعكة صحية، لكن في يوم من الأيام بعد أن توقف عن تناول علبتين من مشروبات الطاقة، سمع صوت وكأن قلبه ينفجر من كثرة النبض، واعتقد أنه على وشك الموت.

وأوضح طبيب مارك في وقت لاحق أنه كان يعاني من ارتفاع شديد فى ضربات القلب ، وكان ذلك نتيجة لخفض تناوله للكافيين وشراب الطاقة مرة واحدة، التى أعتاد عليها جسده.

وحذر الباحثون من مشروبات الطاقة المعبأة بالكافيين التى يمكن أن تسبب حالات عدم انتظام ضربات القلب ، وهي واحدة من أكبر الأمراض الفتاكة في بريطانيا.

وأشار الباحثون إلى أن مشروب الطاقة واحد فقط يوميا يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب ، وهو إيقاع غير طبيعي في القلب مما يزيد من خطر السكتة الدماغية خمسة أضعاف.

جدير بالذكر، أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن مؤسسة القلب البريطانية كشفت أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالارتجاف الأذيني "إضطراب ضربات القلب" ، ارتفع بنسبة 5٪ في عام واحد فقط.