شكرا لقرائتكم خبر عن تكبير الثدى.. كل ما تريدين معرفته عن العملية يجيب عنه الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر مشكلة صغر حجم الثدى عند الفتيات عقب مرحلة البلوغ، وقد يتعرضن للحرج فى سن المراهقة وعند الزواج بسبب هذا الصغر أو الضمور و يحدث أيضا فى بعض السيدات نتيجة فقدان الوزن بنسبة كبيرة، وفيما يلى يقدم الدكتور أحمد السبكى أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، كل المعلومات المتعلقة بكيفية تكبير الثدى لدى الفتيات والسيدات.

فى البداية يؤكد الدكتور أحمد السبكى، أن كل فتاة ترغب فى زيادة حجم ثديها عليها اختيار الطبيب الذى يملك الخبرة الكبيرة التى تساعده على نجاح هذه العملية، بالإضافة إلى التأكد من أن هذا الطبيب لديه الأدوات الحديثة التى تساعده على نجاح العملية لأن هذه الأمور تساهم بشكل كبير فى نجاح العملية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تكبير الثدى يمكن ان يتم عن طريق حقن الدهون الذاتية فى الثدى أو عن طريق تركيب دعامة الثدى الحديثة (implant)، وهو واحد من أكثر الإجراءات أمانًا وفاعلية حيث أنه يختلف عن طرق تركيب السيليكون القديمة وحاصل على شهادات الاعتمادات الدولية (FDA)، كما يتم بدون وجود جرح ظاهر، مشيرًا إلى أن الكثير من الفيتات ترفض فكرة التدخل الجراحى لتكبير الثدى حتى ولو كان هذا الجرح من الأسفل، لأنه يترك أثر فى الثدى نتيجة الجراحة.

كيف تجرى عملية تكبير الثدى؟

ولحل هذه المشكلة، كشف الدكتور أحمد السبكى، أنه يتم عمل جرح تجميلى صغير جدًا فى المنطقة البنية حول "الحلمة"، والتى تختفى تمامًا خلال أسبوعين دون ظهور أية آثار نتيجة الجراحة فى الثدى، وبالتالى لا يتعارض هذه العملية مع الرضاعة بعد الزواج وكذلك الإحساس الخاص بها، حيث توضع الدعامة خلف الثدى من أجل ظهوره بشكل مشدود وكبير عن طريق دفع الثدى إلى الأعلى، وصولًا إلى الحجم المثالى، كما تتميز هذه الدعامات الحديثة انها تعطى شكلا طبيعيا جدا، ولكن جذاباً ومثاليا كما تتمناه أى فتاة أو سيدة، كما تتميز الدعامة بوجود مقاسات مختلفة حسب الحجم المرغوب وأنها تعيش العمر كله.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى مزايا عملية تكبير الثدى على النحو التالى:

1- إمكانية الوصول إلى الحجم المثالى للثدى بكل سهولة وكذلك ظهوره بشكل لائق وطبيعى.

2- عدم طول مدة العملية حيث تحتاج الفتاة إلى المكوث لمدة نصف يوم فقط.

3- تعيش حياتها بشكل طبيعى ويمكنها الذهاب إلى العمل أو الدراسة بكل سهولة.

4- الدعامة المستخدمة آمنة جدًا ولا تسبب أى مشاكل فى المستقبل ولا تتفاعل مع نسيج الثدى.

5- عدم تأثير العملية على إحساس الفتاة أو تأثيره على الرضاعة.

إنفوجراف دكتور أحمد السبكى يوضح مزايا عملية تكبير الثدى

ويؤكد الدكتور أحمد السبكى، أنه بسبب كل هذه العوامل السابقة من عوامل الأمان والشكل المثالى والطبيعى للدعامات الأمريكية الحديثة، أصبح هناك إقبال شديد على تركيب هذه الدعامات من قبل الفتيات والسيدات على حد سواء.

إنفوجراف دكتور أحمد السبكى يقدم معلومة طبية عن تكبير الثدى بالسيليكون

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