القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لسلق الدجاج :

البصل : 1 حبة (مقطع أرباع)

القرفة : عود

هيل : 3 حبات

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (حبّ)

ملح : ملعقة صغيرة

- الدجاج : دجاجة (مقطع ومنظف)

- البصل : كيلو

- سماق : 3 ملاعق كبيرة

- خبز طابون : 5 أرغفة

- زيت الزيتون : كوب

- لوز : ربع كوب (مقلي)

- صنوبر : ربع كوب (مقلي)

- الماء : كوب طريقة التحضير

1. اسلقي الدجاج مع البصل الأرباع والهيل والقرفة والملح والفلفل الأسود الحب حتى ينضج. 2. افرمي البصل مربعات صغيرة. 3. سخني زيت الزيتون على نار منخفضة وأضيفي البصل وقلبيه لمدة 10 دقائق حتى يطرى. 4. أضيفي الماء للبصل واتركيه على النار حتى ينضج البصل ويصبح طرياً. 5. أضيفي السماق للبصل واتركيه على النار لمدة 10 دقائق حتى تتمازج النكهات. 6. وزعي القليل من خليط البصل فوق الدجاج بعد أن تصفيه. 7. افردي خبز الطابون في صينية. 8. وزعي كمية وافرة من البصل على الخبز ثم وزعي الدجاج على الوجه. 9. زيني بالصنوبر واللوز المقلي. 10. يمكنك دهن المسخن بالقليل من زيت الزيتون وإدخاله الفرن لمدة 5 دقائق للتحميص حسب الرغبة. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير الكفتة والكسكس في طبق شهي طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالدجاج المتبل

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير مسخن بالدجاج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .