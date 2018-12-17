طريقة إعداد وتحضير أرز إيراني بالرمان

المقادير

- أرز بسمتي : 3 اكواب (مغسول)

- الزعفران : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ربع كوب

- هيل : 6 فصوص

- الشمّار : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البهار الحلو : ربع ملعقة صغيرة

- بذور الكمون : 3 ملاعق صغيرة

- البصل : 1 حبة (حجم كبير / مفروم فرماً ناعماً)

- ورق غار : 2 ورقة

- قشرة ليمون : ثلث كوب (مبشور)

- بذور الرمان : 2 كوب

- كرانبيري : 2 كوب

- فستق حلبي : نصف كوب

- لوز : نصف كوب (مقشر)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. في وعاء، ضعي الزعفران مع نصف كوب من الماء، ‎واتركيه جانباً.‏

2. ذوبي الزبدة في مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة.

3. أضيفي الشمرة ‏وبذور الكمون.

4. قلّبي لدقيقتين المكونات حتى تنبعث الروائح الزكية.‏

5. أضيفي القرفة، الحبهان والبهار الحلو. حركي المكونات حتى تتداخل. ‏

6. أضيفي البصل وقلّبيه مع المكونات لـ10 دقائق حتى يذبل.‏

7. زيدي الأرز، وقلبي المكونات حتى تتداخل النكهات. ‏

8. أضيفي 4 أكواب ونصف من الماء، ورق الغار، وقشر الليمون الحامض ‏المبشور. حركي جيداً حتى تتداخل المكونات ونكّهي بالملح والفلفل الأسود.‏

9. اطهي الأرز لـ12 دقيقة ثم أطفئي النار واتركي المزيج مع الغطاء لـ10 ‏دقائق.‏

10. إرفعي القدر عن النار.

11. ضعي ربع كمية مزيج الأرز في وعاء كبير وأضيفي ‏إليه مزيج الزعفران.

12. اخلطي بعناية حتى تتداخل المكونات.‏

13. أضيفي كمية الأرز المتبقية إلى الأرز بالزعفران وقلّبي المكونات.‏

14. ضعي الأرز في طبق التقديم، وزيني الوجه ببذور الرمان، الكرانبيري، ‏الفستق الحلبي واللوز.

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