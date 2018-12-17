طريقة إعداد وتحضير أرز إيراني بالرمان

القاهرة _ لايف استايل
المقادير
- أرز بسمتي : 3 اكواب (مغسول)
- الزعفران : ملعقة صغيرة
- الزبدة : ربع كوب
- هيل : 6 فصوص
- الشمّار : نصف ملعقة صغيرة
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- البهار الحلو : ربع ملعقة صغيرة
- بذور الكمون : 3 ملاعق صغيرة
- البصل : 1 حبة (حجم كبير / مفروم فرماً ناعماً)
- ورق غار : 2 ورقة
- قشرة ليمون : ثلث كوب (مبشور)
- بذور الرمان : 2 كوب
- كرانبيري : 2 كوب
- فستق حلبي : نصف كوب
- لوز : نصف كوب (مقشر)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1. في وعاء، ضعي الزعفران مع نصف كوب من الماء، واتركيه جانباً.
2. ذوبي الزبدة في مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة.
3. أضيفي الشمرة وبذور الكمون.
4. قلّبي لدقيقتين المكونات حتى تنبعث الروائح الزكية.
5. أضيفي القرفة، الحبهان والبهار الحلو. حركي المكونات حتى تتداخل.
6. أضيفي البصل وقلّبيه مع المكونات لـ10 دقائق حتى يذبل.
7. زيدي الأرز، وقلبي المكونات حتى تتداخل النكهات.
8. أضيفي 4 أكواب ونصف من الماء، ورق الغار، وقشر الليمون الحامض المبشور. حركي جيداً حتى تتداخل المكونات ونكّهي بالملح والفلفل الأسود.
9. اطهي الأرز لـ12 دقيقة ثم أطفئي النار واتركي المزيج مع الغطاء لـ10 دقائق.
10. إرفعي القدر عن النار.
11. ضعي ربع كمية مزيج الأرز في وعاء كبير وأضيفي إليه مزيج الزعفران.
12. اخلطي بعناية حتى تتداخل المكونات.
13. أضيفي كمية الأرز المتبقية إلى الأرز بالزعفران وقلّبي المكونات.
14. ضعي الأرز في طبق التقديم، وزيني الوجه ببذور الرمان، الكرانبيري، الفستق الحلبي واللوز.
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