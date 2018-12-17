طريقة إعداد وتحضيرصينية الملفوف في الفرن

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- لحم البقر : 500 غراماً (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الأرز : كوب (مطبوخ)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الكرفس : 1 حبة (مفروم شرائح)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- صلصة طماطم : 4 اكواب

- الملفوف : 6 ورقات (كبير الحجم)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة طريقة التحضير 1. نسلق أوراق الملفوف بالماء المغلي حتى تنضج، ونتركها لتبرد. 2. نحمص بالمقلاة الزيت واللحمة والبصل والجزر والكرفس، ونطفئ النار عندما تنضج. 3. نضيف للمقلاة معجون الطماطم والأرز و3 كوب من صلصة الطماطم وثلاثة أرباع كمية الجبن. 4. نصب نصف كوب من صلصة الطماطم في وعاء خزفي مدهون بالزيت. 5. نضع ورقة من الملفوف بأسفل الوعاء، وفوقها 2 كوب من خليط الأرز، ونكرر ذلك 3 مرات. 6. نضع أوراق الملفوف وصلصة الطماطم والجبنة المتبقية على وجه الطبق. 7. نغطي الوعاء ليُطهى بالفرن مدة ساعة. 8. نزيل الغطاء ليُطهى 10 دقائق أخرى حتى يصبح جاهزاً للتقديم بشكل ساخن. قد يهمك أيضاً :طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبشاميل والتونة طريقة إعداد وتحضير السالمون المشوي على الطريقة الصينية

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