شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخلى 2019 خالى من الضغوط النفسية لك ولأسرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحالة النفسية السيئة قد تؤثر على صحة الجسم وتسبب الاكتئاب مما يزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة، ولكى يكون عام 2019، خاليا من الاضطرابات النفسية، ذكر موقع mentalhealthamerica العديد من النصائح لتحسين الصحة النفسية وهى:

1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخصوصا (اليوجا، الزومبا، الجرى، ركوب الدراجة)، حيث يساعد ذلك على تحسين المزاج العام والصحة النفسية.

2:الذهاب الى رحلة فى العطلة الصيفية، حيث يعمل ذلك على تعزيز صحة الجسم وتحسين الحالة النفسية والمزاجية للأسرة.

3:مشاهدة الأفلام الكوميدية مع الأسرة حيث تساعد على تقليل التوتر والإجهاد الذى نعانى منه طوال اليوم.



السعادة

4:تقديم الهدايا والألعاب للأبناء عندما يقومون بأى شئ إيجابى حيث يساعدهم ذلك على تحسين حالتهم النفسية وحمايتهم من الاضطرابات والمشكلات النفسية.

5:المشاركة فى الاعمال التطوعية فهى تساعد على تجديد العلاقات والتعرف على أشخاص جدد مما يساعد على تحسين الصحة النفسية.



هدايا

6: ابدأ يومك بفنجان قهوة أو مشروب الشيكولاته، حيث يعمل ذلك على رفع مستوى السعادة والتخلص من الاكتئاب والتوتر.

7:عدم التفكير فى الاشياء السلبية التى تعكر صفو الحياة وتؤثر على صحتك الجسدية والنفسية واستبدال ذلك بالتفكير الايجابى وفى الأشياء المبهجة.