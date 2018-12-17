لقب "ملكة جمال الكون" لعام 2018 من نصيب الفلبينية كاتريونا غراي

فازت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي Catriona Gray البالغة من العمر 24 عامًا، بلقب "ملكة جمال الكون" للعام 2018 (Miss Universe) بعدما تنافست على اللقب مع ملكتي جمال فنزويلا وجنوب إفريقيا، في المسابقة التي استضافتها بانكوك اليوم فجر اليوم الاثنين

وطُرح سؤال موحّد على المتأهلات الثلاث: "ما هو الدرس الأهم الذي تعلمته في حياتك، وكيف يمكن أن يترجم بعد فوزك بلقب ملكة جمال الكون؟".

أما المتأهلات الخمس اللواتي خضن فقرة طرح الأسئلة فهنّ من بورتوريكو، فيتنام، الفلبين، جنوب إفريقيا وفنزويلا. وتنوّعت الأسئلة بين أهمية حرية الصحافة ومصداقية حملة "Me Too" وتشريع الماريغوانا، وصولا إلى اعتبار البعض أنّ المسابقات الجمالية تسيئ للحملات النسائية.

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وتعمل جراي، الفلبينية-الأسترالية، مضيفة تلفزيونية ومغنية وعارضة أزياء. وقالت إنها تعلمت أن تشعر بالامتنان و"البحث عن الجمال" أثناء تعليم الأطفال المحرومين في الأحياء الفقيرة في مانيلا عندما سألها مذيع الحفل ستيف هارفي عن أهم درس في حياتها

وحصلت تامارين غرين 24 عامًا من جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت الفنزويلية ستافاني غوتيريز 19 عامًا، على لقب الوصيفة الثانية.

وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين، تنافس على اللقب أفضل 10 متسابقات، وكن من جنوب أفريقيا وفيتنام وفنزويلا والفلبين وكوستا ريكا وكوراكاو ونيبال وكندا وتايلاند وبورتوريكو .

واستضافت بانكوك، للمرة الثالثة، النسخة الـ67 من المسابقة، وكانت آخر مرة استضافت فيها العاصمة التايلاندية المسابقة في عام 2005 عندما فازت الكندية/الروسية المولد ناتالي غليبوفا باللقب.

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