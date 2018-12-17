طريقة إعداد وتحضيرسلطة الكينوا بالبازيلا والنعنع

المقادير

- مرق دجاج : 2 كوب

- كينوا : كوب (مغسولة)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) طريقة التحضير 1. ضعي مرق الدجاج في قدر على النار حتى يغلي. 2. أضيفي الكينوا وخففي النار وغطي القدر واتركيها لمدة 10 دقائق. 3. أضيفي البازيلا للقدر واتركي الكينوا مع المكونات لمدة 5 دقائق حتى تتشرب الكينوا الماء. 4. اسكبي الخليط في طبق عميق. 5. أضيفي زيت الزيتون والنعنع وقلبي وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضًا : طريقة إعداد رولات التورتيلا بالجبن والخضار طريقة إعداد وتحضير الكفتة والكسكس في طبق شهي

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