طريقة إعداد رولات التورتيلا بالجبن والخضار

المقادير

- خبز التورتيلا : 2 رغيف

- الجبن الكريمي : علبة

- المايونيز : ملعقة كبيرة

- بندورة : 1 حبة (مفرومة مكعبات)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- خس : كوب (مفروم)

- الذرة : نصف كوب

- صلصة مارينارا الجاهزة : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير 1. اخلطي الجبن الكريمي مع المايونيز ووزعي الخليط على خبز التورتيلا. 2. وزعي الصلصة فوق الجبن. 3. وزعي الفلفل والبصل والبندورة والخس والذرة على الخبز. 4. لفي الخبز على شكل رول ثم قطعيه و قدميه. قد يهمك أيضاً :طريقة إعداد وتحضير ساندويش ستيك بالفطر والجبن طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم​

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