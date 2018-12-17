طريقة إعداد وتحضيرساندويش السلطعون الأميركي الصحي

القاهرة _ لايف استايل
المقادير
- السلطعون : كوب (شرائح)
- خيار : 1 pcs (مقطّعة إلى شرائح طولية رفيعة)
- عصير الحامض : ملعقتان كبيرتان
- المايونيز : ملعقتان كبيرتان (دسم خفيف)
- السمسم : ملعقة كبيرة
- التوست : 4 pcs (الطري)
- خس الأنديف : 2 pcs (ورقتان من الخسّ الإفرنجي الأحمر)
طريقة التحضير
1- تضاف كلّ المكوّنات، باستثناء الخبز والخسّ، إلى وعاء صغير، وتُخلط جيّداً بالملعقة.
2- يُحضّر كلّ سندويش، وفق التالي: شريحة من "التوست"، فورقة من الخس، فنصف كميّة خليط السلطعون، فشريحة من "التوست". ويُقدّم بارداً.
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