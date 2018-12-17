طريقة إعداد دجاج مشوي بالأعشاب لرجيم صحي

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة 4 قطع)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الصويا صوص : ملعقتان كبيرتان

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- روزماري : ملعقة صغيرة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة كبيرة (مجففة)

- مرق دجاج : 2 مكعب

- الماء : نصف كوب

طريقة التحضير 1. تبلي الدجاج بالملح والفلفل وبودرة الثوم. 2. ضعي الدجاج في صينية الفرن. 3. اخلطي الصويا صوص وعصير الليمون والأعشاب الإيطالية و الروزماري في وعاء. 4. صبي المزيج فوق الدجاج. 5. ذوبي مكعبات مرق الدجاج في نصف كوب من الماء وصبي المزيج فوق الدجاج. 6. اخبزي الدجاج في الفرن دون تغطية طبق الفرن لمدة 30 دقيقة. 7. أخرجي الطبق واقلبي الدجاج على الجهة الأخرى وغطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 30 دقيقة أخرى حتى ينضج الدجاج تماماً. 8. قدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة أو الخضار سوتيه. قد يهمك أيضاً :طريقة إعداد وتحضير ساندويش ستيك بالفطر والجبن طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم​

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