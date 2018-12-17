القاهرة _ لايف استايل المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مدقوق قليلاً)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة جداً)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- بشر الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- مرق خضار : ثلث كوب طريقة التحضير 1. اخلطي عصير الليمون مع بشر الليمون والزيت والملح والفلفل الأسود والأرويغانو والثوم والبصل في وعاء جيداً حتى تمتزج المكونات. 2. أضيفي الدجاج وغطي الطبق واتركي الدجاج منقوع لمدة ساعة على الأقل. 3. ضعي الدجاج مع التتبيلة في طبق الفرن وأضيفي المرق وغطي الطبق بورق القصدير وأدخليه للفرن على درجة حرارة 300 لمدة 30 دقيقة. 4. ازيلي ورق القصدير وحمري الوجه. 5. قدمي الدجاج ساخناً إلى جانب الخضار السوتيه أو السلطة حسب الرغبة. قد يهمك أيضاً :طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبشاميل والتونة طريقة إعداد وتحضير السالمون المشوي على الطريقة الصينية

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد دجاج مشوي بالليمون والأريغانو للرجيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .