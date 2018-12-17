طريقة إعداد وتحضيرماكرون فرنسي ملون

المقادير

- لحشو الجبن والمُربَّى :

جبن كريمي : كوب

مربى التوت : 2 ملعقة كبيرة

- لحشو الشوكولاتة :

الشوكولاتة : كوب (مقطعة)

كريمة : نصف كوب (ساخنة)

- سكر البودرة : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- دقيق اللوز : كوب

- بياض البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

- ملح : رشّة

- الخل : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ربع كوب

- بودرة الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- ملون الطعام : قطرة (اللون بحسب الرغبة)

طريقة التحضير

1. يُحمَّى الفرن، على حرارة 150 درجة مئويَّة.

2. يُنخل السكَّر البودرة ودقيق اللوز في وعاء، ويُدع هذا الخليط جانبًا.

3. يُضاف بياض البيض إلى إبريق الخلَّاط الكهربائي، ويُضرب على سرعة هادئة، مع الملح والخل. ثمَّ، يُضاف السكَّر تدريجيًّا، حتى مُلاحظة أنَّ بياض البياض ارتفع، وأن الخليط (مورانج) أصبح لمَّاعًا.

4. يُضاف خليط السكَّر البودرة ودقيق اللوز، كما الفانيليا إلى الـ"مورانج"، مع التقليب بملعقة خشب، وبهدوء.

5. يُقسم الخليط إلى أربعة أقسام، وتُضاف لكلِّ قسم منها قطرة من مُلوِّن الطعام المُفضَّل. ويوضع كلُّ قسم في كيس الحلواني، ويُشكَّل على هيئة دوائر صغيرة متباعدة، في صينيَّة مُبطَّنة برق خاص بالخبز. ثمَّ، تُترك الصينيَّة في الهواء، قبل إدخالها إلى الفرن لعشر دقائق. ثمَّ، تُخبز في فرن ساخن على حرارة 150 درجة مئويَّة، وذلك لربع ساعة.

6. تُترك قطع الـ"ماكارون" تبرد تمامًا، قبل أن تُحشى إمَّا بخليط الجبن الكريمي ومربَّى التوت، وإمَّا بحشو الشوكولاتة، الذي يُعدُّ وفق الطريقة الآتية: تُصبُّ الكريمة الساخنة فوق قطع الشوكولاتة، ثم تُقلَّب جيِّدًا وتترك حتَّى تبرد قبل الاستخدام في الحشو.

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