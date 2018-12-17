طريقة إعداد وتحضيركب كيك الشوكولاتة

المقادير

- الشوكولا السوداء : 100 gr

- الماء : كوب

- الزبدة : 100 gr (طرية)

- السكر البني : كوب وربع

- البيض : 3 pcs

- طحين : كوبان

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

طريقة التحضير

1. جهّزي قوالب كب كيك بكاسات ورقية.

2. أمزجي في قدرٍ على نار منخفضة الماء والشوكولاتة. وحرّكي حتى ذوبان الشوكولاتة وحتى تحصلي على مزيج ناعم.

3. أخفقي الزبدة والسكر في وعاء ثمّ أضيفي البيض، الواحدة تلو الأخرى واخفقي من جديد

4. أضيفي الدقيق والكاكاو واخلطي المكوّنات حتى تتمازج. ثم أضيفي مزيج الشوكولاتة واخلطي من جديد.

5. وزّعي مزيج الكب كيك على القوالب. وأخبزي الكب كيك في فرنٍ محمّى لمدة 20 دقيقة.

6. زيني بكريمة الشوكولاتة لإضفاء النكهة والمنظر الجميل

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