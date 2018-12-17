طريقة إعداد وتحضيركيك الأكلير بالشوكولاتة

المقادير

- خليط الكيك الجاهز : عبوة (أصفر)

- بودينج جاهزة بطعم الفانيلا : عبوة

- الزبدة : ثلث كوب (طرية ومقطعة)

- لبن : نصف كوب

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- كريمة الخفق : كوب وربع (للحلويات / لحشوة الكريمة)

- سكر : ثلث كوب (لحشوة الكريمة)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة (لحشوة الكريمة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (لحشوة الكريمة)

- صفار البيض : 3 حبات (لحشوة الكريمة)

- الفانيليا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (لحشوة الكريمة)

- كريمة الخفق : ربع كوب (للحلويات / لتغليفة الشوكولاتة)

- الشوكولاتة : ربع كوب (مفرومة / لتغليفة الشوكولاتة)

طريقة التحضير

1. بطني صينية كيك مستطيلة (لوف) بورق الألمنيوم وادهنيها بالقليل من الزيت.

2. سخني الفرن 350 درجة.

3. اخلطي خليط الكيك مع خليط البودينغ والزبدة واللبن والحليب والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح كريمي وهش.

4. صبي الخليط في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 50 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة.

5. اتركي الكيك ليبرد لمدة عشر دقائق ثم أزيليها من القالب واتركيها لتبرد تماماً.

6. لتحضير حشوة الكريمة: سخني الكريمة على نار متوسطة واتركيها حتى تبدأ بالغليان وإظهار الفقاعات من أطراف القدر ثم ارفعيها عن النار.

7. اخلطي الطحين والسكر والملح وصفار البيض والفانيلا جيداً، وأضيفي الكريمة بالتدريج مع الخفق بعد أن تبرد قليلاً.

8. أعيدي المزيج للقدر على النار وسخنيه على نار متوسطة مع الاستمرار بالتحريك حتى يصبح المزيج كثيفاً.

9. ارفعي القدر عن النار وغطيه بورق البلاستيك وأدخليه الثلاجة.

10. لتحضير تغليفة الشوكولاتة: سخني الكريمة في قدر على النار المتوسطة حتى تبدأ بالغليان ثم ارفعيها عن النار.

11. أضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب مع الكريمة ويصبح المزيج ناعماً.

12. قطعي الكيك من النصف ووزعي حشوة الكريمة على إحدى القطع ثم غطيها بالقطعة الأخرى.

13. وزعي تغليفة الشوكولاتة على الوجه وقدميها.

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