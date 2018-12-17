طريقة إعداد وتحضيرالمهلبية بالكورن فليكس

المقادير

- كورن فليكس : كوب

- حليب : 4 اكواب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- ماء الورد : 2 ملعقة صغيرة

- دقيق الذرة : ربع كوب

- فستق حلبي : نصف كوب (مجروش)

- مشمش مجفّف : نصف كوب (مفروم)

- تين مجفّف : نصف كوب (مفروم)

- زبيب : ربع كوب

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طريقة التحضير

1. ضعي في قدر الحليب، دقيق الذرة والسكر. قلّبي المزيج على حرارة متوسّطة مع التقليب المستمر حتى يثخن المزيج.

2. ارفعي القدر عن النار وأضيفي ماء الورد.

3. اسكبي في كل من 6 أكواب التقديم ¼ كوب من مزيج الحليب. أدخلي الأكواب إلى الثلاجة حتى تجمد المهلبية.

4. ضعي طبقة من الفستق الحلبي على وجه كل كوب، وزّعي كمية الكورن فليكس بالتساوي بين الأكواب.

5. أضيفي المشمش، التين والزبيب فوق الكورن فليكس مع التأكّد من عزل الطبقة الأخيرة تماماً.

6. أضيفي باقي كمية مزيج الحليب على وجه الأكواب.

7. ضعي الكاسات في الثلاجة لساعتين على الأقل، ثم زيّني وجه الأكواب بالفستق الحلبي قبل التقديم

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