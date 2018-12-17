طريقة إعداد وتحضيركيك الموز برقائق الشوكولاتة

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- طحين : كوب ونصف

- سكر : ثلثان الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الموز : كوب (مهروس)

- البيض : 1 حبة

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- حليب : ربع كوب

- رقائق الشوكولاته : ثلاث أرباع الكوب طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة. 2. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 3. اخلطي الطحين مع الملح والسكر والبيكنج باودر في وعاء. 4. اخفقي البيضة والموز والزبدة والحليب في وعاء حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً. 5. أضيفي خليط الموز والبيض والسكر والزبدة والحليب لخليط الطحين واخفقي حتى تتجانس المكونات. 6. أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبي. 7. صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه مدة 10 دقائق ليبرد وقدميه دافئاً أو بارداً. قد يهمك أيضًا :طريقة إعداد وتحضير حلوى الأرز بالزعفران طريقة إعداد وتحضير كب كيك التفاح مع اللوز

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